Salerno in Italien

1 Die Polizei in Italien fand bei der Suchaktion eine Leiche. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine 53 Jahre alte Deutsche war seit Tagen verschwunden. Jetzt wurde in der Nähe ihres Hauses eine Leiche entdeckt. Ein Gewaltverbrechen?











Nach tagelanger Suche nach einer 53 Jahre alten Deutschen ist an der Mittelmeerküste in Süditalien eine Leiche gefunden worden. Die Tote wurde in der Nähe der Küstengemeinde Ogliastro Marina von der Polizei im Unterholz entdeckt, wie Bürgermeister Marco Rizzo mitteilte.