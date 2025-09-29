Salami-Rückruf im Supermarkt – Durchfall, Nierenversagen, Hirnblutung

Rätselhafte Serie mit Problemen durch verseuchte Wurst: Besonders Kinder und ältere Menschen sind bundesweit bedroht - bis hin zu akutem Nierenversagen.

Schon wieder eine Lebensmittelwarnung wegen Ehec-Erregern in der Wurst: Die Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH hat einen dringenden Rückruf für eines ihrer Wurstprodukte gestartet. Bei routinemäßigen Kontrollen wurden Shigatoxin bildende Escherichia coli (STEC) nachgewiesen, die schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen können – ebenso wie bereits vor einigen Wochen bei der Firma Wiltmann.

„Wir arbeiten mit einem Qualitätsmanagement-System, dass ein hohes Maß an Rückverfolgbarkeit und Dokumentation erlaubt. Das System hat in diesem Fall gut funktioniert“, erklärte ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Wieviele Packungen zurückgerufen werden, war zunächst jedoch unklar. Intern läuft noch die Suche nach der genauen Ursache.

Salami-Rückruf – Gefahr für Kinder und Immunschwache

Besonders gefährdet sind Kinder unter sechs Jahren, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Bei ihnen kann sich in fünf bis zehn Prozent der Erkrankungsfälle ein hämolytisch-urämisches Syndrom entwickeln, das durch eine Schädigung der Blutgefäße, der roten Blutkörperchen und der Nieren gekennzeichnet ist und häufig eine Dialyse erforderlich macht. Als weitere Komplikationen können Hirnblutungen, neurologische Störungen und Schädigungen an anderen Organen auftreten.

Salami-Rückruf bei Rewe – betroffene Chargen

Produkt: Genießer Salami im Pfeffermantel

Marke: Qualitätsmetzgerei Wilhelm Brandenburg

Hersteller: Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH

Sitz: Sassenberg-Füchtorf (Kreis Warendorf im Münsterland)

bei Rewe bundesweit vertrieben

Verpackungsgröße: 80 g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 15.10.2025 und 23.10.2025

GTIN: 4337256974257

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen

Fakten zum EHEC-Erreger in der Salami

STEC/EHEC-Bakterien können schwere Darmerkrankungen verursachen

Symptome: Durchfall, Bauchschmerzen, in schweren Fällen blutiger Durchfall und Fieber

Komplikation: Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) mit Nierenschäden

Besonders gefährdet: Kinder unter 6 Jahren, ältere Menschen, Personen mit geschwächtem Immunsystem

Bei Symptomen nach Verzehr: Arzt aufsuchen und auf mögliche EHEC/STEC-Infektion hinweisen

Betroffene Salami in der 80-Gramm-Packung. Foto: Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH

Ein Salami-Rückruf nach dem anderen

Dieser Rückruf reiht sich in eine Serie von Salami-Rückrufen in diesem Jahr ein. Erst vor Kurzem musste die Wiltmann GmbH gleich mehrfach Salamiprodukte wegen EHEC-Erregern zurückrufen. Verbraucher sollten daher besonders aufmerksam sein und betroffene Produkte nicht verzehren. Was hinter der anhaltenden Serie steckt, bleibt vorerst rätselhaft.

Kunden, die die Produkte gekauft haben, können sie im Handel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben - auch ohne Vorlage des Kassenbons. Für Rückfragen hat Stockmeyer eine Hotline unter der Telefonnummer 05426 / 82-580 eingerichtet. Das Unternehmen entschuldigt sich ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten.