Salami-Rückruf im Supermarkt – Durchfall, Nierenversagen, Hirnblutung

Rätselhafte Serie mit Problemen durch verseuchte Wurst: Besonders Kinder und ältere Menschen sind bundesweit bedroht - bis hin zu akutem Nierenversagen.
Schon wieder eine Lebensmittelwarnung wegen Ehec-Erregern in der Wurst: Die Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH hat einen dringenden Rückruf für eines ihrer Wurstprodukte gestartet. Bei routinemäßigen Kontrollen wurden Shigatoxin bildende Escherichia coli (STEC) nachgewiesen, die schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen können – ebenso wie bereits vor einigen Wochen bei der Firma Wiltmann.