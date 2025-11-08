Salacher Firma entlässt Personal: Kündigungen bei Emag nach Betriebsversammlung

Die Maschinenbaufirma teilt mit, sie passe das Personal an die schlechte Auftragslage an. Betroffene haben eine kurze Bedenkzeit vor dem Wechsel in eine Transfergesellschaft.
Nach der Betriebsversammlung, in der am Mittwoch, 5. November, die Geschäftsführung der Emag den Personalabbau verkündet hat, erhielten die Betroffenen in ihren Abteilungen die Entlassungspapiere. Auch langjährige Abteilungsleiter seien betroffen, schildern Beteiligte. Bei vielen sei der Schock sehr groß gewesen. Der Salacher Werkzeugmaschinenhersteller hat an diesem Mittwoch angekündigt, dass an den deutschen Standorten 455 Arbeitsplätze abgebaut werden.