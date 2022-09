1 Michael Rieger (links) und Aldo Legein geben die Sakristei ab. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die neuen Besitzer der Sakristei am Erwin-Schoettle-Platz geben die Kultkneipe nach nur zwei Jahren wieder ab. Das gaben sie in einem Instagram-Posting bekannt.















Sechs Monate arbeiteten der neue Pächter Michael Rieger und sein Team im Jahr 2020 am Umbau und der Wiedereröffnung der Sakristei am Erwin-Schoettle-Platz in Stuttgart. Die Euphorie war groß, als in der Kultkneipe trotz Corona wieder Bier aus dem Zapfhahn floss. Gute zwei Jahre später folgt nun Ernüchterung – die neuen Betreiber geben auf. „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass wir die Sakristei abgeben werden“, steht es auf der Instagram-Seite der Heslacher Eckkneipe geschrieben. Am 24. September wird die Sakristei schließen.

Neue Betreiberin gefunden

„Die Entscheidung fiel uns unsagbar schwer, denn es gibt tausend gute Gründe weiterzumachen, jedoch auch einen triftigen es nicht zu tun: Wirtschaftlichkeit“, heißt es dort weiter. Das Posting sei mit Tränen in den Augen geschrieben worden, berichten die Betreiber einer traurigen Userin.

Eine „tolle“ Nachfolgerin sei jedoch schon gefunden. Die Sakristei bleibt seinen Stammgästen wohl erhalten – in welcher Form und mit welchem Konzept ist bislang noch nicht bekannt.

Doch bis es soweit ist, will das Team um Michael Rieger mit seinen Gästen noch einen großen Abschied feiern und dabei auf „zwei großartige Jahre“ zurückblicken.