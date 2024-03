10 Endspurt: Die letzten Vorbereitungen für die große Blüba-Eröffnung kommende Woche laufen. Foto: Simon Granville

Fast 300 000 Blumenzwiebeln wurden gepflanzt, Märchenfiguren abgestaubt und vieles erneuert: Das Blühende Barock in Ludwigsburg geht am 22. März in seine Jubiläums-Saison – mit Promi-Gästen und dem Ballonblühen. Ein Blick hinter die Kulissen.











Blumen. Endlich wieder Blumen! Das Blühende Barock erwacht aus dem Winterschlaf. Das merkt man aber nicht nur an den blühenden Frühlingsboten, sondern auch am emsigen Treiben auf dem Gelände der Dauergartenausstellung. Überall wird gewerkelt und vorbereitet. Denn: In weniger als einer Woche – am Freitag, 22. März – ist Blüba-Eröffnung. Und was für eine.