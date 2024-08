Saisonstart in der Bezirksliga: Punktverluste gegen die Teams aus den unteren Tabellenregionen reduzieren

1 Robert Gitschier freut sich darauf, bei seinem Heimatverein die erste Mannschaft betreuen zu können. Foto: Andreas Gorr

Der SV Leonberg/Eltingen geht erstmals mit Robert Gitschier als Cheftrainer in eine Bezirksligasaison. Der Nachfolger von Benjamin Schäffer traut dem Team zu, um den Aufstieg mitzuspielen.











Beim SV Leonberg/Eltingen beginnt am Sonntag mit der Partie gegen den TSV Nussdorf eine neue Ära. Sechseinhalb Jahre lang hatte Benjamin Schäffer an der Seitenlinie des Fußball-Bezirksligisten gestanden und das Team dreimal ins Bezirkspokalfinale und zum Aufstieg in die Landesliga geführt. Allerdings gehören auch ein bitterer Abstieg in der Relegation und zwei Final-Niederlagen im Bezirkspokal zu Schäffers Ära. Co-Trainer an seiner Seite war in den letzten beiden Spielzeiten Robert Gitschier, der nun erstmals selbst voll in der Verantwortung steht. „Ich freue mich, dass ich bei meinem Heimatverein jetzt auch die erste Mannschaft trainieren darf“, sagt der 34-Jährige, der sehr viel Zuversicht ausstrahlt.