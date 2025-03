Saisonstart im Haus Dix in Hemmenhofen: Malte Otto Dix „politische Landschaften“?

1 Familie Dix in Hemmenhofen Foto: Museum Haus Dix/Andrea Dix, Öhningen

„Böse Geister“ im Werk von Otto Dix beschwört das Kunstmuseum Stuttgart aktuell in der Sonderschau „Doppelkäseplatte“. Ein anderes Thema beleuchtet das Dix-Haus in Hemmenhofen: Malte Dix „politische Landschaften“?











In der großen Jubiläumsausstellung „Doppelkäseplatte“ zeigt das Kunstmuseum Stuttgart die Werke von Otto Dix in einem neuen Dialog mit den international bekannten Gegenwartskünstlerinnen Kara Walker und Yael Bartana unter dem Titel „Böse Geister“. Hat Dix mit seinem im nationalsozialistischen Deutschland erzwungenen Rückzug 1933 zunächst nach Randegg und 1936 nach Hemmenhofen diese selbst mit vertrieben und gegen eine versöhnliche Naturinterpretation getauscht? „Innere Emigration? Otto Dix und die politische Landschaft“ heißt die neue Sonderausstellung im Museum Haus Dix. Von diesem Samstag, 15. März, an, ist sie zum Saisonstart im Haus Dix, Außenstelle des Kunstmuseums Stuttgart, in Hemmenhofen geöffnet.