16 Die Ballonfahrer hatten es nicht leicht. Foto: Simon Granville

Gelingt der Weltrekordversuch mit 70 schwebenden Modellballons im Blühende Barock in Ludwigsburg? Der erste Anlauf beim dreitägigen Event zum Saisonstart gestaltete sich schwierig.











Link kopiert



Die Saison des Blühenden Barock (Blüba) in Ludwigsburg hat am Freitag mit einem Weltrekordversuch begonnen. Beim Ballonblühen sollten mehr als 70 Modellballons über dem Boden schweben. Ein bewölkter Himmel und leichte Windböen kamen jedoch am Nachmittag auf. Die Hoffnungen auf pittoreske Bilder in den dunklen Abendstunden mit den erleuchteten, etwa acht Meter hohen Ballons schwanden. Letztlich gelang es aber doch, die notwendige Anzahl der Heißluftballons wenige Meter über den Boden schweben zu lassen.