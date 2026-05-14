Saisonstart Golf-Bundesliga: Vizemeister Golf-Club Solitude ist voller Tatendrang

Am Wochenende startet die Saison der Deutschen Golf Liga – für die Damen des Stuttgarter GC Solitude aus Mönsheim beginnt das Spieljahr bei Meister GC St. Leon-Rot.
Der Rückblick fällt sehr angenehm aus: Vor zwei Jahren belegten die Bundesliga-Damen des GC Solitude Stuttgart aus Mönsheim Platz drei bei der im Final Four ausgetragenen Meisterschaft, vergangenes Jahr stand das Team von Trainer Heiko Burkhard gar im Finale und wurde Vizemeister. Diese Reihe würde der Coach natürlich gerne fortsetzen, doch er bleibt realistisch. „Zunächst geht es uns um den Klassenverbleib, dann um die Qualifikation fürs Final Four“, sagt Heiko Burkhard, „und wenn es soweit sein sollte, dann sehen wir weiter.“