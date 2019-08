11 Aber hallo: Von „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ gibt es nach der Sommerpause neue Folgen. Foto: dpa

Der Deutschen liebste Krimiserie wird von der ARD stets mit einer Sommerpause unterbrochen. Eigentlich irre. Aber nun startet der „Tatort“-„Polizeiruf“-Reigen endlich wieder. Das Wichtigste zur neuen Saison im Überblick.

Stuttgart - Die Quotenstatistik spricht eine klare Sprache: der „Tatort“ ist der Deutschen liebster Krimi, und die Ermittler aus Münster sind das beliebteste „Tatort“-Team. Aber ob es nun um Thiel und Boerne, um den von Til Schweiger gespielten Haudrauf Tschiller oder um die Teams aus Frankfurt, Stuttgart oder dem Schwarzwald geht: So richtig viel wollen die ARD-Sender nicht verraten über das, was uns nach der nun beendeten Sommerpause alles erwartet. Worauf man sich freuen kann, außer, dass die Saison mit dem „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg startet, haben wir in einer kleinen Bildergalerie zusammengestellt.