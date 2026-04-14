Mehr als 65.000 Besucher jährlich zählt das Kloster Lorch. Für 2026 setzt die Anlage auf neue Veranstaltungen und zusätzliche Angebote – bei laufender Sanierung.
Geschichte, Greifvögel und große Pläne: Das Kloster Lorch bleibt ein Publikumsmagnet. Exakt 65.403 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt sowie rund 80 Schulklassen kamen im vergangenen Jahr ins ehemalige Hauskloster der Staufer. „Das Kloster Lorch besitzt eine enorme Strahlkraft. Als Ort der Staufergeschichte verbindet es historische Tiefe mit zeitgemäßer Vermittlung“, sagte Patricia Alberth, Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Ziel sei es, Geschichte nicht nur sichtbar zu machen, sondern für Besucherinnen und Besucher zugänglich zu gestalten.