Stefan Mross kann es kaum erwarten: "Immer wieder sonntags" startet am 15. Juni in die neue Saison. Der Moderator verspricht emotionale Momente und überraschende Gäste im Europapark.

Stefan Mross (48) strahlt über das ganze Gesicht, wenn er von der kommenden Saison seiner Erfolgsshow spricht. "Das lange Warten hat ein Ende: Es geht wieder los", verkündet der Moderator voller Vorfreude. Nach einer winterlichen Pause kehrt "Immer wieder sonntags" am 15. Juni 2025 zurück auf die Bildschirme.

Live aus dem Europapark Rust

Die beliebte Musik- und Unterhaltungsshow wird auch in diesem Jahr wieder live aus dem Europapark Erlebnis-Resort in Rust übertragen. Jeden Sonntag um 10 Uhr können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf emotionale Momente, Musik und Überraschungsgäste freuen. Die Sendung läuft bis Ende August und ist sowohl im Ersten als auch in der ARD Mediathek abrufbar.

"Ich freue mich darauf, dass bei uns Kinderstars und junge Hitparadenteilnehmer direkt neben den ganz Großen der Musikbranche singen", erklärt Mross seine Philosophie. Diese Mischung aus etablierten Künstlern und Nachwuchstalenten macht für ihn den besonderen Reiz der Show aus. Dabei hofft er, dass unter dem Schlagerhimmel auch die Liebe einzieht - und plant sogar romantische Überraschungen: Im Rahmen der Aktion "Love is in the air" erhalten Schlagerfans eine ungewöhnliche Dating-Gelegenheit.

Mehr als 120 Künstlerinnen und Künstler werden in diesem Jahr auftreten, einige davon unter dem Motto "Gerichte mit Geschichte" in der "Starküche". Dort bereiten sie vor den Augen des Publikums ein Gericht zu, das für sie mit einer persönlichen Geschichte verbunden ist.

Bereits am 15. Juni werden prominente Gäste wie Hansi Hinterseer, Peggy March und Oli P. sowie Claudia Jung erwartet. Diese Kombination aus Musik und kulinarischen Geschichten verspricht intime Einblicke in das Leben der Stars. Und auch Sängerin und Schauspielerin Ronja Forcher ist wieder als Reporterin im Einsatz. Sie besucht Menschen, die etwas Besonderes geleistet haben und die hierfür ein Dankeschön von Herzen verdient haben. Zudem ist sie als Sängerin in der Sendung vertreten.

30 Jahre Sendungsgeschichte

"Immer wieder sonntags" ist in diesem Jahr bereits 30 Jahre alt und wird seit 2005 von Stefan Mross moderiert. Die Sendung wird seit 1998 aus dem Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust übertragen und gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Unterhaltungsshows.