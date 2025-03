Passend zum Frühlingsbeginn starten auch die Freizeitparks in Baden-Württemberg in die neue Saison – mit einigen Neuerungen. Die wichtigsten Änderungen und News im Überblick.

Tripsdrill: Buntes Osterprogramm und neuer Wartebereich

Wer Tripsdrill einen Besuch abstatten möchte, kann das bereits am kommenden Wochenende tun. Ende März feiert der Erlebnispark in Cleebronn erstmals an zwei Wochenenden, am 22./23. März und am 29./30. März, Pre-Opening. Ab dem 5. April ist der Erlebnispark mit angeschlossenem Wildtierpark dann wieder bis zum 2. November täglich für Actionfans geöffnet.

Und schon im April winkt das erste Event in Cleebronn: Rund um Ostern erwartet Besucher ein buntes Programm. Die international anerkannte Streetart-Künstlerin Marion Ruthhardt bringt 3D-Grafiken in den Erlebnispark. Vom 12. bis 27. April ist Tripsdrill im Rahmen der „Bunten Ostereierei“ dann österlich geschmückt, während es bei großen Ostereier-Suchspiel Preise zu gewinnen gibt – etwa Tages-Pässe oder Gutscheinen für Übernachtungen im Natur-Resort.

Im Tripsdriller Natur-Resort übernachtet man in Baumhäusern. Foto: Erlebnispark Tripsdrill

Wer im Erlebnispark mal hinter die Kulissen schauen möchte, kann am Samstag, 12. April am Darsteller-Casting für die diesjährigen Schaurigen Altweibernächte teilnehmen. Eine Bewerbung ist online über www.tripsdrill.de möglich.

Erst im vergangenen Jahr wurde mit der „Wilde Gautsche“ eine neue Attraktion eröffnet, die bis zu 16 Gäste auf eine Höhe von zwölf Metern schaukelt. In diesem Jahr soll laut Park der Wartebereich dazu fertig werden. Die Besucher laufen dort durch ein altes Stellwerk und erleben eine Show mit dem typisch schwäbischen Witz von Tripsdrill, heißt es seitens des Parks. Zudem soll es im Laufe der Saison eine weitere „feucht-fröhliche Neuheit“ geben, so der Veranstalter.

Am Preis für das Standardticket hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert: Es wird online für 39,50 Euro angeboten, an der Kasse zahlt man etwas mehr. In den Ferien, der Hauptsaison und an Wochenende ist der Eintrittspreis in der Regel auch etwas teurer.

Europa-Park: Jubiläum und neues Fahrgeschäft

Der Europa-Park feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Die Saison startet offiziell am 22. März. Im luxemburgischen Themenbereich gibt es ein neues interaktives Fahrgeschäft. In der Attraktion „Grand Prix EDventure“ können Besucher die Maskottchen Ed und Edda auf einer Reise durch Europa begleiten. Die Attraktion wird beim Pre-Opening aber noch nicht zur Verfügung stehen. Es werde noch gebaut, teilte der Park mit.

In einer Halle bekommen Besucherinnen und Besucher einen Vorgeschmack auf dem neuen Themenbereich Monaco, der im kommenden Jahr eröffnet werden soll. Es sind bereits Rennautos sowie eine britische Daimler-Limousine aus der fürstlichen Sammlung zu sehen.

Die Preise in der neuen Saison steigen um rund fünf Prozent. Laut der Webseite kostet ein Standardticket nun mindestens 64,50 Euro, insbesondere in den Sommerwochen sind 73 Euro fällig. In der Sommersaison ist der Park ab neun Uhr geöffnet. Am Park-Geburtstag 12. Juli und am 23. August soll die Anlage im Ortenaukreis jeweils bis Mitternacht offen bleiben.

Schwaben Park: Neuer Spielplatz für Familien

Der Schwaben Park in Kaisersbach, etwas mehr als eine halbe Autostunde östlich von Stuttgart, öffnet pünktlich zum Start der Osterferien am 12. April. Die Tagespreise steigen laut Angaben auf der Webseite um zwei Euro: Ein Standardticket kostet nun 30,50 Euro. Kinder zwischen drei und elf Jahren kommen etwas günstiger rein.

Neben Fahrgeschäften soll in diesem Jahr ein neuer Spielplatz Familien mit Kindern locken. „Hofgaudi“ heißt der Kletterspielplatz im Bauernhofstil, der mit Rutschen, Klettermöglichkeiten und einer Murmelbahn ausgestattet ist.

Familien-Freizeitpark Westerheim: Bobfahrt durchs Tierreich

Ab dem 29. März sind Familien wieder im Familien-und Freizeitpark Westerheim im Alb-Donau-Kreis willkommen. Dort wartet nicht nur eine Sommerbobbahn, sondern auch der „Dino Funpark“ auf neugierige Kids. Im Park können Familien zudem zahlreiche Tiere wie Kamele, Kängurus, Lamas und Ponys treffen. Der Park hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Steinwasen Park: Neue Seilbahn

Am 5. April öffnet der Steinwasen Park in Oberried im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald für actionhungrige Besucher. Die bisherige Sesselbahn im Park wurde abgebaut und wird laut Park durch eine moderne Kompaktseilbahn ersetzt. Ab Anfang Mai soll sie eröffnen und Besucher können sich dann in die Kurven schwingen. Der Eintritt für den Park kostet 28 Euro.

Ravensburger Spieleland: Neue Scotland Yard-Attraktion

Auf ein neues interaktives Fahrgeschäft können sich Besucher des Ravensburger Spielelandes in Meckenbeuren (Bodenseekreis) freuen. Laut Erlebnispark ist die Attraktion von einem Klassiker des oberschwäbischen Spieleherstellers inspiriert: Scotland Yard. Kinder bekommen dabei eine „Highspeed-Verfolgungsjagd“ geboten, mit einer Kombination aus In- und Outdoor-Bereichen. In Fahrzeugen können sie laut Park selbst zu Detektiven werden und durch die nachgebauten Straßen Londons jagen.

Das Spieleland öffnet am 5. April. Die Tageskarte kostet in dem Freizeitpark unweit des Bodensees je nach Ausflugstag zwischen 39 und 45 Euro.

Legoland und Peppa Pig Park: Schweinchen-Nachwuchs

Das Legoland im bayerischen Günzburg nordöstlich von Ulm startet am 5. und 6. April in die neue Saison. Online-Tickets gibt es laut Webseite mit Frühjahrsrabatt für 41 Euro, danach kosten die Karten unverändert 58 Euro pro Kind und 65 Euro pro Erwachsener. Der Park hofft wieder auf mehr als zwei Millionen Besucher.

Neben dem Legoland unweit der Grenze zu Baden-Württemberg öffnet am 5. April auch der Peppa Pig Park. In dem Freizeitpark dreht sich alles um die Figuren aus der TV-Kinderserie „Peppa Wutz“. Neben Fahrgeschäfte und andere Attraktionen gibt es in diesem Jahr eine besondere Neuigkeit: Mama Wutz erwartet Nachwuchs. Das Baby soll dieses Jahr auch im Park zu sehen sein. 32 Euro kostet der Eintritt.