1 Es geht wieder mit Volldampf durch den Höhenpark Killesberg. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Am Osterwochenende beginnt die Saison für die Kleinbahn im Höhenpark Killesberg. Bis Oktober sind die Züge – teilweise mit Dampflokomotiven – auf dem zwei Kilometer langen Rundkurs unterwegs.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Die Killesbergbahn beendet ihre Winterpause. Von kommenden Wochenende an dreht die Kleinbahn wieder ihre rund zwei Kilometer lange Schleife durch den Höhenpark Killesberg. Die erste Fahrt startet am Karfreitag, 7. April, um 10.30 Uhr. Mehr als 80 Jahre hat die Bahn mittlerweile auf dem Buckel – und dreht doch weiterhin zu Freude ihrer meist jungen Fans zuverlässig ihre Runden. Der Höhenpark, einst auf einem ehemaligen Steinbruchgebiet entstanden, verlangt den Bahnen einiges ab. Mehr als vier Prozent beträgt die Steigung an den steilsten Stellen. Für eine Runde, die am Parkbahnhof beim Eingang Stresemannstraße beginnt, benötigen die Züge rund zwölf Minuten.

Dampfloks sind im Einsatz

Am ersten Betriebstag dieses Jahres planen die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), die die Kleinbahn betreiben, den Einsatz einer ihrer Dampfloks. Gefahren wird mindestens alle 30 Minuten bis 17.30 Uhr. Am Karsamstag, 8. April, sind zwischen 10.30 und 17.30 Uhr die beiden Dieselloks unterwegs, zwischen 12.30 und 13.30 Uhr ist Mittagspause.

Am Ostersonntag beginnt der Betrieb bereits um 9.15 Uhr mit der Sonderfahrt des „Häsle-Express“. Dafür sind allerdings bereits so gut wie alle Karten vergeben. Im Anschluss daran ist wie auch am Ostermontag von 10.30 bis 17.30 Uhr eine der Dampfloks im Einsatz.

VVS-Tickets gelten nicht

Tickets gibt es am Kleinbahnhof zu kaufen. VVS-Fahrscheine gelten für das besondere Angebot nicht. Die SSB empfehlen eine Anreise zum Killesbergbahn mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die Stadtbahnlinie U 5 hat ihre Endhaltestelle Killesberg direkt am Eingang zum Höhenpark, dort halten auch die Busse der Linien 43 und 44.

Anlage steht unter Denkmalschutz

Die Kleinbahn mit einer Spurweiter von 381 Millimeter – zum Vergleich: bei der „echten Eisenbahn“ sind’s 1435 Millimeter – steht als technisches Kulturgut unter Denkmalschutz. Während der Saison bis Oktober wird unter der Woche von 14 Uhr an gefahren, an den Wochenenden dreht die Bahn bereits von 10.30 Uhr an ihre Runden – es sei denn schlechtes Wetter verhindert den Betrieb.