28 Unser großer Saisonrückblick zum VfB Stuttgart – die Achterbahnfahrt zum Aufstieg in Bildern. Foto: dpa/Daniel Karmann

Der VfB Stuttgart ist wieder Erstligist. Hinter ihm liegt eine von Höhen und Tiefen geprägte Saison, die so einige Nerven gekostet haben dürfte. Wir blicken auf die Runde zurück – kommen Sie mit auf eine Achterbahnfahrt zum Aufstieg!

Stuttgart - Zwei Präsidenten, eine komplett neue sportliche Führung, zwei Trainer, eine WLAN-Panne, die bundesweit für Hohn und Spott sorgte, dazu eine sportlich von einigen Höhen und so manchen Tiefen geprägte Saison – der VfB Stuttgart hat in dieser Runde mal wieder alles mitgenommen. Am Ende schafften es die Schwaben, den dritten Wiederaufstieg in die Bundesliga zu realisieren.

Lesen Sie hier: Das ist der VfB-Kader – und seine Perspektive

Die Vereinsgeschichte ist nun um so einigen Geschichten, Dramen und Anekdoten reicher. Wir blicken bilderreich zurück auf die Saison der Weiß-Roten aus Bad Cannstatt. Kommen Sie mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die mit dem Aufstieg endete!