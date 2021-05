14 Der VfB beeindruckte in der Saison 2020/21 viele Zuschauer mit seiner befreiten und offensiven Spielweise. Foto: Pressefoto Baumann

Die Bundesliga-Spielzeit 2020/21 ist zu Ende. Der VfB begeisterte die Liga als Aufsteiger über weite Strecken und hatte nie mit dem Abstieg zu tun. Wir blicken auf eine sportlich durchweg positive Saison zurück.

Stuttgart - Tabellenplatz Neun, 45 Punkte und keine Abstiegssorgen – hätte man dieses Saisonergebnis dem VfB und seinen Fans im September vorgelegt, hätten es vermutlich fast alle unterschrieben. Kein Wunder also, das sowohl Mannschaft und auch Anhänger sich wohl mit positiven Gedanken an die Saison 2020/21 erinnern werden – und das obwohl nur an den ersten beiden Heimspielen eine geringe Anzahl an Fans ins Stadion durfte.

Der Aufsteiger begeisterte spätestens seit der zweiten Halbzeit im ersten Saisonspiel die Liga mit zahlreichen jungen Talenten und furchtlosem Offensivfußball. In vier Spielen gewann der VfB mit 4:1, oder höher. Die Mannschaft bekam in manchen Spielen, wie die Rückspiele gegen Leipzig und München, aber auch ihre Grenzen aufgezeigt. Trotzdem kann sich die Leistung des VfB über die größten Teile der Saison durchaus sehen lassen. Die Möglichkeit auf Europa am letzten Spieltag, bei einem Aufsteiger, dessen ausgegebenes Ziel der Klassenhalt ist, spricht da eine eindeutige Sprache.

Wir blicken in unserer Bildergalerie auf die sportlichen Höhepunkte und emotionalsten Momente der Spielzeit 2020/21 zurück. Viel Spaß beim Durchklicken!