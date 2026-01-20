Saisonkarte doppelt so teuer: „Freibad sollte für jeden erschwinglich sein“ – Ärger um neue Wellarium-Preise

Steinheim und Murr (Kreis Ludwigsburg) heben die Eintrittspreise für ihr Freibad an, vor allem für die Saisonkarte. Im Internet gibt es Kritik – aber auch erstaunlich viel Verständnis.
Das Wellarium wird zur kommenden Saison die Preise erhöhen. Besonders an der Saisonkarte mit unbegrenztem Zugang wurde gedreht: Sie kostet künftig 190 Euro und ist damit doppelt so teuer wie die Freibad-Flatrate im vergangenen Sommer. Kein Wunder also, dass das Wellarium derzeit eines der großen Themen im Bottwartal ist. Auf Social-Media-Plattformen wie Facebook diskutieren Menschen aus der Region intensiv darüber – einige sind verärgert.