Schniefende Nase, tränende Augen: Der Pollenflug ist im vollen Gange, momentan ist die Birke auf ihrem Höhepunkt. Für viele Allergiker eine Qual.
Offenbach/Augsburg - Die Deutschlandkarte ist feuerrot. Nahezu im gesamten Land sieht der Deutsche Wetterdienst eine hohe Pollenbelastung durch die Birke, wie aus dem "Pollenflug-Gefahrenindex" auf der Homepage hervorgeht. "Momentan blühen deutschlandweit die Birken, deshalb haben wir eine sehr hohe Konzentration", sagt Carola Grundmann von der Human-Biometeorologie des DWD.