Saisoncheck TSC Kornwestheim vor Fusion: Nach Totalumbruch kein Topfavorit auf den Titel

Beim Kreisligisten TSC Kornwestheim sind nur noch zwei Spieler aus der vergangenen Saison dabei und auch das Trainerduo ist neu.











Mehr Umbruch geht eigentlich nicht: Mit neuem Trainerteam und einer komplett neuformierten Mannschaft geht Fußball-Kreisligist TSC Kornwestheim in die neue Saison der Staffel A1-Enz-Murr. Doch damit nicht genug: Auch hinter den Kulissen ist enorm viel in Bewegung, denn man peilt dann für das Spieljahr 2025/26 die Fusion mit dem TDSV Kornwestheim an. „Dahinter steckt, dass wir unsere Kräfte bündeln wollen, weil wir glauben, dann mehr erreichen zu können“, erklärt Yasin Ayan, der neue Sportliche Leiter des TSC.