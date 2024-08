Saisoncheck GSV Pleidelsheim II Kreisliga A: Underdog ist gekommen, um zu bleiben

1 In der vergangenen Spielzeit durften die Pleidelsheimer um Trainer Gert Ranzinger und Abwehrspieler Manuel Schneider sehr oft Jubeln. Jetzt hofft die Mannschaft auch in der Kreisliga A auf entsprechende Erfolgserlebnisse. Foto: Pressefoto Baumann

Saisoncheck IV:

Von der Durchlässigkeit im Verein profitiert auch die zweite Mannschaft des GSV Pleidelsheim in der Kreisliga A.











Nach nur 12 Monaten Abwesenheit sind die Fußballer des GSV Pleidelsheim II zurück in der Kreisliga A1 Enz-Murr. Mit sechs Zählern Vorsprung feierte man am Ende die Meisterschaft in der Staffel B2 und wechselt somit bereits im dritten Jahr hintereinander zwischen den beiden Spielklassen hin und her. „Der sofortige Wiederaufstieg war unser klares Ziel“, blickt Trainer Gert Ranzinger zurück und kündigt an, dass man nun gekommen ist, um zu bleiben. „Jetzt geht es für uns um den Klassenerhalt.“