Saisonbilanz Kreisliga A1 Rems/Murr: SV Fellbach II rettet sich furios, Kosova Kernen zittert wegen Formfehlers lange

Nach jeweils holprigem Start haben die Fußballer des SV Fellbach II und die des FC Kosova Kernen die Runde noch auf dem achten respektive elften Tabellenplatz beendet.

In der jüngst abgelaufenen Saison der Staffel 1 in der Fußball-Kreisliga A hat der FSV Waiblingen II mit dem Gewinn des Meistertitels auch den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Der Tabellenzweite TV Weiler/Rems ist bereits in der ersten Runde der Aufstiegsrelegation gescheitert. Direkt abgestiegen sind der SV Breuningsweiler II und der VfL Winterbach. Anagennisis Schorndorf hat den Abstieg in der Relegation gerade noch abwenden können. Weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg hatten der Absteiger SV Fellbach II und der Aufsteiger Kosova Kernen zu tun, auf deren Abschneiden wir im Folgenden zurückblicken.

SV Fellbach II: Nach dem Abstieg vor gut einem Jahr von der Bezirksliga in die Staffel 1 der Kreisliga A mussten die Anhänger der Fußballer des SV Fellbach II in der vergangenen Winterpause mit dem Schlimmsten rechnen. Denn mit gerade einmal 13 Punkten rangierte das Team um den neuen Trainer Mario Palomba auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dass nun im Abschlussklassement der achte Platz mit 41 Punkten zu Buche steht und der Vorsprung auf den ersten Direktabstiegsplatz 20 Zähler beträgt, hat vor allem personelle Gründe.

So hatten viele Akteure nach dem Abstieg ihren Abschied erklärt – darunter auch einige, mit denen die Verantwortlichen weiterhin fest geplant hatten. Schlussendlich waren aber nur sechs spielfähige Akteure übrig. „Wir hatten zwei Möglichkeiten: Entweder das Team gleich abmelden oder irgendwelche Spieler akquirieren, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten“, sagt Palomba. Man entschied sich für Letzteres, ohne allerdings den Fokus auf die spielerische Qualität zu legen. „Hauptsache, es waren genügend Spieler da“, sagt der Coach. Und so kämpfte sich das Team denn auch mehr schlecht als recht durch die Hinrunde.

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Währenddessen haben Palomba und der Sportliche Leiter Timo Zeidler im Hintergrund weitergearbeitet und es geschafft, viele ehemalige SVF-Spieler in der Winterpause zurückzuholen; wie Bleon Saramati und Deniz Ergen (beide TSV Nellmersbach) oder Matija Ognjenovic (SV Breuningsweiler). Von außerhalb kamen unter anderen Leonid Lleshaj (SG Schorndorf) und aus dem eigenen Verbandsligakader Marko Knezevic, den Palomba gleich zum Co-Kapitän beförderte.

„Da hatten wir dann schon eine deutlich höhere Qualität“, sagt der Trainer, der in Ruggero Acri zudem einen neuen Co-Trainer erhielt. Markus Raithel hatte ob der schieren Ausweglosigkeit – im Training waren nicht selten nur sechs oder sieben Spieler – früh das Handtuch geworfen, sein Nachfolger Lars Binder sein Engagement ohnehin nur bis zur Winterpause zugesichert. Auch die Zusammenarbeit mit der U19 wurde erfolgreich forciert. Und so holte der SVF in der Rückrunde 28 Punkte, lediglich der SSV Steinach-Reichenbach, in der Abschlusstabelle Dritter, gewann einen Zähler mehr.

Wichtige Säulen im Verbund waren außer Knezevic der Kapitän Nikson Matiqi, Luk Kerschbaum und Luca Mäule. Und außerdem die Offensivkräfte Nikita Siebert, der mit 21 Toren drittbester Torschütze der Liga war, Deniz Ergen, der in der Rückrunde 14-Mal einnetzte, und Bleon Saramati mit zehn Toren. Dass hin und wieder Spieler aus der „Ersten“ in der „Zweiten“ Spielpraxis sammelten, hat die Qualität zusätzlich erhöht.

Trotz der famosen Aufholjagd hat Palomba früh angekündigt, dass er den SVF II zum Saisonende verlassen würde und wieder bei seinem alten Verein TSV Rudersberg (Absteiger aus der Bezirksliga) anheuert. Eine Entscheidung, die nichts mit dem Team und auch nichts mit dem SVF zu tun habe. „Es ist ein persönliches Empfinden. Ich sehe mich einfach nicht als Zweite-Mannschaftstrainer“, sagt Palomba, der auch Mitglied im Verbandslehrteam ist und Trainer ausbildet. FC Kosova Kernen: Auch die Mannschaft von Kosova Kernen hat den Ligaverbleib als Tabellenelfte mit 39 Punkten geschafft und damit das Saisonziel im 25. Jahr des Vereinsbestehens und nach dem zweiten Aufstieg in die Kreisliga A überhaupt erreicht. Jedoch musste das Team um Spielertrainer Labinot Collaku auf der Schlussetappe noch einmal kräftig zittern – wegen eines Formfehlers.

Weil die Verantwortlichen für den neuen Spieler Drilon Osmani beim Verband lediglich die „Erteilung einer erstmaligen Spielerlaubnis“ beantragt und nicht wie in dem Fall nötig gewesen wäre, einen Antrag auf „Internationalen Vereinswechsel“ gestellt hatten, wurden die drei Spiele mit Osmani anders gewertet. Kosova hatte plötzlich vier Punkte weniger. „Das haben wir nicht bewusst gemacht“, sagt Collaku. „Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“ Ohne die abgezogenen vier Punkten stünde Kosova sogar auf Platz sieben.

In die Runde war der Aufsteiger holprig gestartet, hatte rund acht Wochen gebraucht, ehe alle Urlauber zurück und ins Spielsystem integriert waren. Dennoch hatte das Team bis zur Winterpause 21 Punkte gesammelt. „Ich war mir da schon sicher, dass es mit dem Ligaverbleib klappt, denn ich wusste, dass wir eine bessere Rückrunde spielen würden“, sagt Labinot, der sich bei Kosova nach der Runde verabschiedet hat und noch einmal als Spieler andernorts anheuern will.

In der zweiten Saisonphase wurde der Fokus auf die Defensive und die Fitness gelegt. In der Innenverteidigung gaben fortan Maximilian Grau (geht zum SV Hertmannsweiler) und Fatbardh Behlulaj die Kommandos ebenso der Kapitän Herolind Mehmeti auf der Sechser-Position. Ganz vorn war derweil weiterhin auf Torjäger Rinor Krasniqi (15 Treffer) Verlass. Außerdem machte im eigenen Tor Egzon Krasniqi einen guten Job, nachdem sich Denis Lani, die eigentliche Nummer eins, einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

„Wir haben eine sehr gute Runde gespielt. Stimmung und Trainingsbeteiligung waren immer gut, das Team hat sich weiterentwickelt“, sagt Collaku.