Saisonauftakt in Australien: Tennis-Team um Zverev startet mit Sieg in United Cup

Beim United Cup bereitet sich Alexander Zverev auf den ersten Grand Slam des Tennisjahres vor. Der Auftakt für die deutsche Auswahl glückt.

Sydney - Das deutsche Team um Alexander Zverev hat beim United Cup zum Auftakt ins Tennisjahr einen klaren Sieg gefeiert. Angeführt vom Weltranglistendritten setzte sich die Auswahl in Sydney mit 3:0 gegen die Niederlande durch. Zverev gewann sein Einzel mit 7:5, 6:0 gegen Tallon Griekspoor. Zuvor hatte sich Eva Lys mit 6:2, 6:2 gegen Suzan Lamens durchgesetzt.

Zum Abschluss holte Zverev gemeinsam mit Laura Siegemund beim 6:3, 6:2 auch den dritten Punkt im gemischten Doppel gegen Griekspoor und Demi Schuurs. In der Gruppenphase des Teamwettbewerbs geht es für die deutsche Auswahl am Montag gegen Vorjahresfinalist Polen mit der Weltranglistenzweiten Iga Swiatek.

Die Sieger der sechs Dreiergruppen sowie der jeweils beste Zweite aus den jeweils drei Gruppen in Sydney und Perth schaffen es ins Viertelfinale. Deutschland hatte den United Cup 2024 gewonnen.

Vorbereitung auf Australian Open

Zverev und Lys nutzen die Veranstaltung als Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 18. Januar. Im vergangenen Jahr stand Zverev in Melbourne im Finale. Er verlor aber gegen den Italiener Jannik Sinner.