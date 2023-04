1 Zum Saisonstart 2017 war die Welt im Schorndorfer Ziegeleiseebad noch in Ordnung Foto: Jan Potente

Eine deutliche Verkürzung der Betriebsstunden soll im Ziegeleiseebad pro Jahr fast 800 000 Euro einsparen. Betroffen vom heftig kritisierten Sparpaket ist vor allem die Frühschwimmer-Fraktion. Saisonauftakt ist am 29. April, künftig wird die Freiluftsaison erst Mitte Mai beginnen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Um die finanziellen Verluste bei den Bäderbetrieben zu verringern, wird die Stadt Schorndorf die Öffnungszeiten im Ziegeleiseebad deutlich einschränken. Sechsstellige Beträge sparen soll künftig nicht nur ein späterer Start in die Freiluft-Saison. Auch bei Regenwetter und kühlen Temperaturen bleiben die Becken selbst für unerschrockene Badegäste gesperrt.

Außerdem fährt die Stadt vor allem unter der Woche die Badezeiten zurück. Trotz der großen Proteste aus der Frühschwimmer-Fraktion wird das Ziegeleiseebad beispielsweise im Frühjahr und im Herbst werktags erst ab 12 Uhr seine Pforten öffnen. An den Wochenenden dürfen die ersten Wasserratten um 11 Uhr ins kühle Nass. Abends wird in der Nebensaison sowohl unter der Woche wie am Wochenende bereits um 19 Uhr zum Badeschluss geläutet.

Lesen Sie auch

Das Sparpaket soll unterm Strich fast 800 000 Euro jährlich bringen

Weniger reduziert wird nach einem in der Lokalpolitik hart umkämpften Kompromiss nur in der Freibad-Hochphase von Beginn der Pfingstferien bis zum Ende der Sommerferien. In dieser Zeit ist die von Oberbürgermeister Bernd Hornikel als „das schönste Freibad in der ganzen Region“ bezeichnete Freizeiteinrichtung täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. An die bisher gültigen Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr kommt auch der auf Vorschlag von Grünen-Stadträtin Simone Höfer zustande gekommene Kompromiss nicht heran. Die Stadtverwaltung hatte den Badebetrieb grundsätzlich erst mittags öffnen und um 19 Uhr beenden wollen, um den Personalbedarf zu minimieren.

Unter dem Strich bringen soll das von den Bürgervertretern am Donnerstag gebilligte Sparpaket eine Reduzierung in Höhe von knapp 800 000 Euro. Durch die verkürzten Öffnungszeiten sieht Bäderleiter Jörg Bay nicht nur beim für Kassen und Badeaufsicht nötigen Personal einen Synergieeffekt. Auch die Putztruppe könne besser wirbeln, wenn das Freibad erst um die Mittagszeit geöffnet werde.

Besonders betroffen ist die Frühschwimmer-Fraktion

Dass gerade Frühschwimmer von der Reduzierung der Badezeiten betroffen sind, hielt Schorndorfs Erster Bürgermeister Thorsten Englert für vertretbar: „Wir haben direkt nebenan ein voll funktionsfähiges Hallenbad. Wer schwimmen will, kann das nach wie vor tun“, beschwor er die Stadträte. Mit Nachdruck betonte Englert, dass bei einer Ablehnung von Sparmaßnahmen im Ziegeleiseebad über kurz oder lang auch die Ortsteilbäder auf der Kippe stünden. Die Stadt Schorndorf steht bekanntlich vor einem massiven Finanzproblem. Trotz Gewerbesteuern auf einem Rekordniveau wird der Schuldenstand der Kommune dieses Jahr von 40 auf 55 Millionen Euro anwachsen.