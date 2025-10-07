1 Bunte Herbsternte – regionales Obst und Gemüse bringt Farbe und Vitamine für die kalte Jahreszeit. Foto: Shutterstock/Viktor Sergeevich

Herbst heißt Erntezeit. Frisches Obst und Gemüse aus der Region hat jetzt Hochsaison – ideal für aromatische, gesunde und nachhaltige Gerichte voller Genuss, die Körper und Seele wärmen.

Wenn sich die Blätter färben und die Tage kürzer werden, beginnt eine der reichsten Erntezeiten des Jahres. Der Herbst in Deutschland bringt eine Fülle an Obst- und Gemüsesorten, die nicht nur frisch und aromatisch sind, sondern auch viele Vitamine liefern.