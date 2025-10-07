Herbst heißt Erntezeit. Frisches Obst und Gemüse aus der Region hat jetzt Hochsaison – ideal für aromatische, gesunde und nachhaltige Gerichte voller Genuss, die Körper und Seele wärmen.
Wenn sich die Blätter färben und die Tage kürzer werden, beginnt eine der reichsten Erntezeiten des Jahres. Der Herbst in Deutschland bringt eine Fülle an Obst- und Gemüsesorten, die nicht nur frisch und aromatisch sind, sondern auch viele Vitamine liefern.
Saisonales Obst im Herbst
- Äpfel – Klassiker für Apfelkuchen, Apfelmus oder herbstliche Salate
- Birnen – köstlich als Birnenkompott oder mit Ziegenkäse und Walnüssen
- Pflaumen – ideal für Pflaumenkuchen, als Mus oder als Marmelade
- Weintrauben – süß in Obstsalaten oder herzhaft auf Käseplatten
- Quitten – perfekt für Gelee oder Quittenbrot
- Hagebutten – für Tee oder als Marmelade
- Holunderbeeren – für Sirup oder Saft
- Walnüsse und Haselnüsse – zum Backen in Apfelbrot oder für herbstliches Müsli
Saisonales Gemüse im Herbst
- Kürbis – für Suppen und Ofengerichte oder warme Herbstsalate
- Kartoffeln – als Gratin, Ofengemüse, als Suppe oder als Eintopf
- Rote Beete – als frischgepressten Saft, Carpaccio oder in Salaten
- Pastinaken – als cremige Suppe oder als Püree zu Fisch oder Fleisch
- Sellerie (Knolle und Stangen) – als gesunder Saft, in Suppen, Eintöpfen oder als Sellerieschnitzel
- Karotten – roh, als Suppe oder in Karottenkuchen
- Steckrüben - für deftige Eintöpfe oder als Püree
- Rosenkohl – im Ofen geröstet oder als Gratin
- Blumenkohl – als Blumenkohl-Wings, im Salat oder als cremige Suppe
- Brokkoli – gedämpft, im Auflauf, als cremige Suppe oder im Salat
- Auberginen – in Pastasaucen, im Ofen, in Aufäufen
- Mangold – als Quiche-Füllung oder in Nudelgerichten
- Feldsalat, Endivien, Radicchio, Rucola und Chicorée – in herbstlichen Salaten
- Lauch/Porree – in Quiche, Suppe oder in Aufläufen
- Steinpilze, Hallimasch, Pfifferlinge und Herbsttrompeten – in Saucen, Suppen oder im Ofen
- Wirsing, Grünkohl, Spitzkohl, Weißkohl, Rotkohl – in Krautsalaten, für deftige Kohlgerichte und Kohlrouladen
- Zwiebeln und Knoblauch – um jedes Gericht zu verfeinern
Der Herbst ist die goldene Zeit für frisches, regionales Obst und Gemüse. Mit saisonalen Produkten aus Deutschland genießt man nicht nur den besten Geschmack, sondern unterstützt auch die Umwelt durch kurze Transportwege. Ob süß oder herzhaft – die Vielfalt an Rezeptideen ist so bunt, wie das Herbstlaub selbst.