Während die EM noch läuft, können die Fans in Deutschland schon bald für die nächste Saison in Bundesliga und 2. Liga planen.

Derzeit dreht sich in (Fußball-)Deutschland alles um die Spiele der Nationalmannschaft – es ist schließlich EM. Und die geht noch bis zum 14. Juli. Lange warten, bis die Pille wieder rollt und es hochklassigen Fußball zu sehen gibt, müssen Fußballfans in Deutschland aber nicht.

An diesem Donnerstag veröffentlich die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spielpläne für die neue Saison. Fest steht: Die Bundesliga startet am 23. August in die neue Spielzeit, am ersten Spieltag treffen Meister Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach aufeinander.

Die 2. Liga beginnt bereits drei Wochen früher: am 2. August. Auch die Auftakt-Begegnung in der zweithöchsten deutschen Spielklasse steht fest: es kommt zum Traditionsduell zwischen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und dem Hamburger SV.

Die Saison in der 1. Liga geht bis zum 17. Mai 2025, die 2. Liga endet einen Tag später. Auch die Relegationsspiele sind schon terminiert: sie finden am 22./23. und 26./27. Mai 2025 statt.

Der Rahmenterminkalender für die Saison 2024/25

Bundesliga, 1. Spieltag: 23. bis 25.08.2024

Bundesliga, 34. Spieltag: 17.05.2025

2. Bundesliga, 1. Spieltag: 02. bis 04.08.2024

2. Bundesliga, 34. Spieltag: 18.05.2025

Relegation/Hinspiele: 22./23.05.2025

Relegation/Rückspiele: 26./27.05.2025

Das erste Pflichtspiel der Saison findet bereits am 17. August statt. Im Supercup trifft Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen auf Vizemeister VfB Stuttgart. Gespielt wird in Leverkusen (20.30 Uhr)

Wann ist Winterpause in der Fußball-Bundesliga?

Nach dem 15. Spieltag in der Bundesliga beziehungsweise dem 17. Spieltag in der 2. Bundesliga (20. bis 22. Dezember 2024) pausieren beide Ligen. Wieder aufgenommen wird der Spielbetrieb in der Bundesliga am 10. Januar 2025, in der 2. Bundesliga eine Woche später am 17. Januar 2025.

Wann beginnt der DFB-Pokal?

Am gleichen Wochenende wie der Supercup beginnt der DFB-Pokal mit der ersten Runde (16. bis 19. August 2024). Die Pokalspiele mit Beteiligung der beiden Supercup-Teilnehmer sind für den 27. und 28. August 2024 vorgesehen. Das DFB-Pokalfinale wird am Samstag, 24. Mai 2025, im Berliner Olympiastadion ausgetragen.