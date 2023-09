1 In Frankreich sind die Notaufnahmen seit langem in der Krise. (Archivbild) Foto: IMAGO/mix1/IMAGO/mix1

Ein Deutscher Urlauber verlässt am vergangenen Donnerstag die Notaufnahme in einem Krankenhaus in Saint-Tropez – ohne Behandlung. Danach stirbt er in seinem Auto.











Ein deutscher Urlauber hat in Südfrankreich wegen einer unterbesetzten Notaufnahme zwei Stunden vergeblich im Krankenhaus gewartet und ist später in seinem Auto auf einem Parkplatz gestorben. „Nach seinem Tod wurde eine interne Untersuchung über die Umstände seiner Aufnahme eingeleitet“,wie Matthieu Blanc, Vizechef des Interkommunalen Krankenhauszentrums von Fréjus und Saint-Raphael am Dienstag erklärte.