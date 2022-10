1 Der Saharastaub wird nicht so stark sichtbar sein (Archivbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Saharastaub weht wieder Richtung Stuttgart – und die Wüstenluft beschert uns sommerliches Wetter. Sandige Fenster und verschmutzte Autos müssen die Bewohner der Kesselstadt aber nicht fürchten.















Eine warme Luftströmung aus Nordafrika beschert Stuttgart und der Region in diesen Oktobertagen sommerliche Temperaturen. „Das ist ungewöhnlich für diese Jahreszeit“, sagt Peter Crouse, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), in Stuttgart. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt werden am Donnerstag bis zu 23 Grad erwartet, am Freitag und Samstag klettert das Thermometer sogar auf bis zu 25 Grad.

Mehrere Tage hält sich das Hochdruckgebiet, das das Wetter im Südwesten derzeit beeinflusst – ehe es von einem Tief vertrieben wird. Noch bis Montag hält der sommerliche Spätherbst voraussichtlich an. Von Dienstag an sollen dann die ersten dicken Wolken und Regenfälle Einzug halten.

Wie sich der Saharastaub bemerkbar macht

Dieser warmen Luft aus dem Südwesten haben wir die milden Temperaturen zu verdanken, schildert der Wetterexperte. Zu Gesicht bekommen wir den Saharastaub aber eher nicht. „Die Konzentration von Saharastaub in der Luft ist zu gering“, sagt Crouse. Sprich: Der Himmel wird sich voraussichtlich nur geringfügig etwas gelb oder rötlich färben. Es bleibt sonnig und trocken mit Schleierwolken. Ohne Regen sei auch nicht mit Sand auf Fenstern oder Motorhauben zu rechnen.

Sommerliches Wetter im ganzen Land

Die Sonne lasse sich recht unbeschwert genießen, denn die erwartete UV-Strahlung sei am Wochenende extrem gering, teilte der DWD ebenfalls am Mittwoch mit. Die Sonne stehe zu dieser Jahreszeit bereits tief und sei deutlich weniger gefährlich.

Noch wärmer als in Stuttgart wird es in Baden-Württemberg am Freitag mit bis zu 26 Grad an Rhein und Neckar. Das Wochenende hält landesweit weiter Temperaturen deutlich über 20 Grad bereit, etwa am Bodensee.

An Neckar und Rhein sind erneut Temperaturen von bis zu 26 Grad möglich. Der Wind weht nur schwach bei leichter Bewölkung. In den kommenden Nächten sinken die Temperaturen auf minimal sechs bis 15 Grad.