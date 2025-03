1 Der Saharastaub sorgt für dreckige Fenster und Scheiben. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Rechnungsmodell hat Anzeichen für eine leicht erhöhte Konzentration an Saharastaub erkannt. Ob dieser auch auf Stuttgart trifft, erklärt ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst.











Für die kommenden Tage sind in Stuttgart frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein angesagt. Ein Rechnungsmodell der Universität Athen, welches vom Deutschen Wetterdienst (DWD) genutzt wird, hat allerdings auch erhöhte Saharastaubkonzentrationen in der Luft erkannt. SWR-Meteorologe Gernot Schütz legt sich fest und rät dazu, in dieser Woche noch nicht das Auto zu waschen oder die Fenster zu putzen. "Das sollte man lieber nächste Woche machen, wenn es wieder wechselhafter wird", so Schütz.