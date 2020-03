12 Der Saga-Gitarrist Ian Crichton am Sonntag im Wizemann Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die kanadische Band Saga war fast in Originalbesetzung zu Gast im Wizemann und hat die Erwartungen ihrer Fans vollauf erfüllt.

Stuttgart - Für sie scheint keine Zeit vergangen zu sein, sie rocken noch im Stil ihrer großen Tage, mit Fans, die sich gerne zurückführen lassen in die frühen 1980er Jahre. Saga war vielleicht die erste Band überhaupt, der das Etikett „Neo-Prog“ angeheftet wurde: als Punk nicht mehr ganz neu war, die Dinosaurier des vergangenen Jahrzehnts sich wieder regten und ein wenig flotter schüttelten, gelang den fünf Kanadiern der Spagat zwischen Progressive-Rock und Hitparade. 1981 war ihr Jahr, das Live-Album „In Transit“ brachte ihre größten Hits zusammen: „Wind him up“ und „On the Loose“ vom Album „Worlds apart“ (1981), „Humble Stance“ vom Debüt (1978).

Das Wizemann ist am Sonntagabend mit mehr als 1100 Gästen bemerkenswert gut besucht; das Publikum bewegt sich innerhalb eines sehr klar definierten Altersdurchschnitts, und Saga erfüllen die Erwartungen ihrer Fans perfekt. Irgendwann leuchten auch die alten Fotos auf der Bildwand im Rücken der Band, sie zeigen Michael Sadler, Ian Crichton, Steve Negus, Jim Crichton und Jim Gilmour auf der Höhe ihrer Zeit – und wecken bei vielen gewiss Erinnerungen. 2012 ersetzte Mike Thorne Steve Negus am Schlagzeug; von diesem Wechsel abgesehen stehen Saga heute in der gleichen Besetzung auf der Bühne, wie vor 39 Jahren.

Songs der Erfolgsalben der 80er

Michael Sadler ist ein drahtiger 65-jähriger, dessen Stimme noch voll klingt, ihre Theatralik nicht verloren hat; er tänzelt energisch um sein Mikrofon herum, tritt öfter zurück und stellt sich an ein Keyboard. Auch Jim Crichton wechselt gelegentlich vom Bass zum Keyboard; Jim Gilmour bedient mehrere Tasteninstrumente. Elektronische Klangflächen bestimmen den Sound, kleine Fanfaren und Melodien, eng verzahnt mit geradem Schlagzeugspiel und der blitzschnellen, etwas frickeligen Gitarre von Ian Chrichton, Jims jüngerem Bruder – das sind die Markenzeichen von Saga, daran hat sich nichts geändert.

In Deutschland wurde die Band seit jeher gefeiert; erst jüngst erschien ein Live-Album, das einen Auftritt der Band beim Festival „Rock of Ages“ dokumentiert, in Seebronn, unweit von Tübingen. Kein Wunder spricht Michael Sadler gutes Deutsch: „Was kann ich für Sie tun?“, fragt er seine Fans. „Musikalisch?“ Er weiß es längst. Die Songs des Konzertes stammen von den Erfolgsalben der 1980er Jahre, wenige nur von „The Security of Illusion“ (1993), „Network“ (2005) und „Trust“ (2006). „Ice Nice“ vom Debutalbum beginnt mit einer leisen Klangfläche, auf der erst eine Pianofigur verhalten tanzt, dann das Spiel der Becken, ehe das Stück zum typisch treibenden Saga-Rock aufblüht – im Wizemann mit bemerkenswert klarem, druckvollen Sound.