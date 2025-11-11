Sängerin zurück aus Babypause: „2026 wird unser Sommer“ – Helene Fischer kündigt große Open-Air-Tour an

1 Helene Fischer meldet sich endgültig aus der Babypause zurück und stellt ihre Tour 2026 vor (Archivbild). Foto: IMAGO/BSR Agency/Marcel Koch

Ihre Fans mussten lange warten, jetzt kehrt Helene Fischer aus der Babypause zurück - mit einem riesigen Programm.











Helene Fischer meldet sich endgültig aus der Babypause zurück. Im kommenden Jahr will die Sängerin auf große Open-Air-Tournee gehen und damit ihr 20. Bühnenjubiläum feiern. Insgesamt wird sie im Juni und Juli vor rund 750.000 Fans auftreten. Details will die 41-Jährige in München bekanntgeben. Aber soviel wurde schon verraten: Es soll in den Stadien eine 360-Grad-Bühne und Laufstege geben.