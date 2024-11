Sängerin wollte zuvor nicht wählen gehen: Bei Kundgebung: Cardi B schwärmt von Kamala Harris

Cardi B (32) hat Kamala Harris (60) bei einer Wahlkampfveranstaltung in Milwaukee, Wisconsin, unterstützt. In einer Rede betonte die Rapperin, ein "Underdog" wie die US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu sein. "Ich bin unterschätzt worden, mein Erfolg wurde heruntergespielt und diskreditiert", wie ein Mitschnitt zeigt. Die Musikerin ergänzte, Frauen müssten "zehnmal härter arbeiten, zehnmal mehr leisten" und sich dennoch erklären, wie sie ihre Position erreicht haben. "Ich kann Tyrannen nicht ausstehen, aber genau wie Kamala wehre ich mich immer gegen sie", betonte sie.

Wie Cardi B verriet, habe sie vor der Kandidatur der Demokratin keine Stimme in der Wahl abgeben wollen. Harris' Einstieg in den Wahlkampf habe ihre "Einstellung komplett verändert. Ich hatte kein Vertrauen in irgendeinen Kandidaten, bis sie ins Rennen ging und die Dinge sagte, die ich hören wollte, die ich als Nächstes in diesem Land sehen wollte." Weiter schwärmte sie: "Ich glaube jedes Wort, das aus ihrem Mund kommt. Sie ist leidenschaftlich, sie ist mitfühlend, sie zeigt Empathie, und vor allem ist sie nicht wahnhaft."

Lesen Sie auch

Scharfe Kritik an Donald Trump

Nachdem sie auf Punkte aus Harris' Wahlprogramm einging, schoss sie gegen Donald Trump (78). Der Ex-Präsident hatte Medienberichten zufolge am Mittwoch (30. Oktober) bei einer Veranstaltung davon gesprochen, Frauen zu beschützen - "ob sie es wollen oder nicht". Cardi B sagte über den republikanischen Kandidaten: "Leute wie Donald Trump glauben nicht, dass Frauen Rechte verdienen, und wenn diese Rechte weggenommen werden, sind sie nirgends zu finden."

"Wenn seine Definition von Schutz nicht die Entscheidungsfreiheit ist, wenn seine Definition von Schutz darin besteht, dafür zu sorgen, dass unsere Töchter weniger Rechte haben als unsere Mütter, dann will ich das nicht", tat Cardi B ihre Meinung kund. Weiter kritisierte sie, Trump spreche "Frauen ihr Recht auf ihren Körper" ab und ziehe Menschen mit seinem Merchandise Geld aus der Tasche.

Diese Promis sprechen sich für Kamala Harris aus

Neben Cardi B unterstützte Beyoncé (43) als weiterer Musik-Star die Politikerin bereits bei einer Kundgebung in der vergangenen Woche. Auch Sängerinnen wie Taylor Swift (34) und Billie Eilish (22) stellten sich hinter die Präsidentschaftskandidatin. Schauspielerin Jennifer Lawrence (34) klopfte einem Clip zufolge in Las Vegas sogar an Türen von Wahlberechtigten. Andere prominente Supporter von Harris sind unter anderem Jennifer Aniston (55) und Arnold Schwarzenegger (77).