Sängerin weist Anschuldigungen zurück: Ruby Rose wirft Katy Perry sexuellen Übergriff vor

Die australische Schauspielerin Ruby Rose beschuldigt die US-Sängerin Katy Perry eines sexuellen Übergriffs. Perry hat bereits erklären lassen, dass es sich dabei um "rücksichtslose Lügen" handeln soll.

Ruby Rose (40) erhebt in mehreren Beiträgen auf der Social-Media-Plattform Threads schwere Vorwürfe gegen Katy Perry (41). Die australische Schauspielerin berichtet von einem mutmaßlichen Vorfall mit der US-Sängerin, der sich vor mehr als einer Dekade ereignet haben soll. Perry spricht in einem Statement davon, dass es sich um Lügen handeln soll.

Rose, unter anderem bekannt aus der Serie "Orange Is the New Black", beschuldigt Perry eines schweren sexuellen Übergriffs, der sich in Melbourne ereignet haben soll. Die Schauspielerin antwortet auf Threads auf einen Beitrag des Online-Magazins "Complex", in dem Perry erwähnt wird. "Katy Perry hat mich im Nachtclub Spice Market in Melbourne sexuell belästigt. Wen interessiert schon, was sie denkt?", schreibt Rose.

Das soll in Melbourne passiert sein

Sie sei jetzt 40 Jahre alt, der mutmaßliche Vorfall habe sich zugetragen, als sie in ihren frühen Zwanzigern war, schreibt sie in einem anderen Kommentar weiter. Es habe fast zwei Jahrzehnte gedauert, bis sie dies habe öffentlich sagen können, was zeige, "wie stark sich Traumata und sexuelle Übergriffe auswirken".

Weiter berichtet Rose, dass Perry sie angeblich damals dabei gesehen habe, wie sie mit dem Kopf auf dem Schoß eines Freundes oder einer Freundin lag. Die Sängerin habe sich zu ihr hinuntergebückt, demnach ihre Unterwäsche zur Seite gezogen und ihre Vagina in Roses Gesicht gerieben. Die Schauspielerin habe sich daraufhin übergeben müssen. Dieser Kommentar ist aktuell nicht mehr auffindbar, das Magazin hat allerdings Screenshots auf seiner Webseite veröffentlicht.

Das demzufolge Geschehene habe Rose später auch öffentlich gemacht, aber es als eine "witzige, kleine Betrunkenengeschichte" dargestellt, weil sie nicht gewusst habe, wie sie sonst damit umgehen sollte. Perry habe ihr später dabei geholfen, ein US-Visum zu bekommen, auch daher habe Rose nicht genauer darüber gesprochen, "aber ich habe euch allen gesagt, dass sie kein guter Mensch ist".

Katy Perry lässt die Vorwürfe von Sprecher abstreiten

In einem Statement, das unter anderem dem Branchenmagazin "Variety" vorliegt, lässt Perry die Vorwürfe abstreiten. "Die Behauptungen, die Ruby Rose in den sozialen Medien über Katy Perry verbreitet, sind nicht nur kategorisch falsch, sondern auch gefährliche und rücksichtslose Lügen", habe ein Sprecher der Sängerin mitgeteilt. Ruby Rose sei bekannt dafür, "in den sozialen Medien schwerwiegende öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen zu erheben; Behauptungen, die von den genannten Personen wiederholt zurückgewiesen wurden."