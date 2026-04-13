Sängerin weist Anschuldigungen zurück: Ruby Rose wirft Katy Perry sexuellen Übergriff vor

Die australische Schauspielerin Ruby Rose beschuldigt die US-Sängerin Katy Perry eines sexuellen Übergriffs. Perry hat bereits erklären lassen, dass es sich dabei um "rücksichtslose Lügen" handeln soll.
Ruby Rose (40) erhebt in mehreren Beiträgen auf der Social-Media-Plattform Threads schwere Vorwürfe gegen Katy Perry (41). Die australische Schauspielerin berichtet von einem mutmaßlichen Vorfall mit der US-Sängerin, der sich vor mehr als einer Dekade ereignet haben soll. Perry spricht in einem Statement davon, dass es sich um Lügen handeln soll.