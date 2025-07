Sängerin verwirrt Fans: Hat Britney Spears ein Kind adoptiert?

Bewerberstädte, Moderatoren und Co. Vorbereitungen zum ESC 2026 laufen: Das ist zur 70. Ausgabe bekannt

So viel ist klar: Der 70. Eurovision Song Contest steigt in Österreich. Zwei Städte sind jetzt als Austragungsort für den Jubiläums-ESC in der engeren Auswahl. Im deutschen Fernsehen gibt es derweil eine Änderung.