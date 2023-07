1 Schauspielerin und Sängerin CoCo Lee würde nur 48 Jahre alt. Foto: imago/ZUMA Press

Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin CoCo Lee ist tot. Wie die Schwestern des Stars in einem gemeinsamen Instagram-Post mitteilten, verstarb die in Hong Kong geborene Lee am vergangenen Mittwoch im Alter von nur 48 Jahren. Darin heißt es: "Am 2. Juli beging sie zuhause einen Suizid-Versuch und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der größten Bemühungen des Krankenhauspersonals, sie zu retten und aus dem Koma aufwachen zu lassen, verstarb sie am 5. Juli 2023."