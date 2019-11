1 Lena Meyer-Landrut postete ein intimes Foto bei Instagram. (Archivbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Sängerin Lena Meyer-Landrut ist bekannt dafür, auf der Plattform Instagram Bilder mit starken Botschaften zu posten. Jetzt hat sie ein Foto hochgeladen, das sie mit der Schauspielerin Emilia Schüle zeigt.

Stuttgart - Regelmäßig setzt sich die Sängerin Lena Meyer-Landrut mit ihren Postings bei Instagram gegen Mobbing und für mehr Toleranz ein. Ihr neues Foto, das sie sehr vertraut mit der Schauspielerin Emilia Schüle zeigt, sorgt bei ihren Fans für Begeisterung. Der Bildausschnitt ist so gewählt, dass nicht erkennbar ist, ob die beiden Frauen Kleidung tragen.

„Das Bild steht für mich für frauenpower- sich wohl zu fühlen in seiner Haut. Egal wo du herkommst, wen du liebst, wie du liebst, was dich glücklich macht, wie du aussiehst, wieviel du wiegst, an was du glaubst, wie du tanzt, wie laut du lachst oder wie leise du denkst. Du bist du und das ist perfekt.“, schreibt Lena unter das Bild und beendet das Posting mit einem Herz-Emoji.

Ihre Fans sind von der Message begeistert und auch einige Stars haben das Bild schon geliked. Auch wenn beide auf den ersten Blick nackt wirken, ist nur der Ausschnitt geschickt gewählt. Am Schmuck der beiden kann man erkennen, dass es bei den „GQ Men of the Year“ Awards in Berlin – geknipst wurde.