Am 29. Mai kämpfen Joel Mattli, Milano und Anna-Carina Woitschack im großen "Let's Dance"-Finale um den Tanzpokal. Welche Tänze die drei Kandidaten dabei zeigen werden, steht bereits fest.
Über elf Wochen Training, Schweiß, Nervenflattern und immer wieder Momente des Zweifels - das alles liegt hinter den drei verbliebenen Paaren der 19. "Let's Dance"-Staffel. Am 29. Mai, ab 20:15 Uhr bei RTL und im Livestream auf RTL+, entscheidet sich nun, wer den begehrten Tanzpokal mit nach Hause nehmen darf. Joel Mattli (32), Milano (27) und Anna-Carina Woitschack (33) haben sich in das Finale vorgetanzt - und die Tänze, mit denen sie um den Titel kämpfen, stehen fest.