Am 29. Mai kämpfen Joel Mattli, Milano und Anna-Carina Woitschack im großen "Let's Dance"-Finale um den Tanzpokal. Welche Tänze die drei Kandidaten dabei zeigen werden, steht bereits fest.

Über elf Wochen Training, Schweiß, Nervenflattern und immer wieder Momente des Zweifels - das alles liegt hinter den drei verbliebenen Paaren der 19. "Let's Dance"-Staffel. Am 29. Mai, ab 20:15 Uhr bei RTL und im Livestream auf RTL+, entscheidet sich nun, wer den begehrten Tanzpokal mit nach Hause nehmen darf. Joel Mattli (32), Milano (27) und Anna-Carina Woitschack (33) haben sich in das Finale vorgetanzt - und die Tänze, mit denen sie um den Titel kämpfen, stehen fest.

Jedes Finalpaar bestreitet dabei drei Auftritte: einen von der Jury vorgegebenen Tanz, den persönlichen Lieblingstanz aus einer früheren Show sowie einen Final-Freestyle. Das Programm verspricht stilistische Bandbreite - von klassischen Standardtänzen bis zu freien Contemporary-Darbietungen.

Joel Mattli und Malika Dzumaev: Diese Tänze zeigen sie

Joel Mattli und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev blicken auf 76 Punkte im Halbfinale zurück. Der Jurytanz im Finale führt das Duo in die Welt des Quickstep - zur Oasis-Hymne "Wonderwall". Als Lieblingstanz wiederholt das Paar seinen Contemporary aus Show fünf - getanzt zu "Ordinary" von Alex Warren. Den krönenden Abschluss bildet der Final-Freestyle, für den sich Mattli und Dzumaev das Thema "Elvis" ausgesucht haben. Auf der Setlist stehen "Blue Suede Shoes", "That's All Right", "Can't Help Falling in Love" und "A Little Less Conversation" - ein Programm, das Showcharakter und tänzerische Präzision gleichermaßen verlangt.

Milano und Marta Arndt: Sie setzen auf Spiderman

Ein starkes Halbfinal-Ergebnis lieferte das Paar Milano und Marta Arndt ab: Mit 84 Punkten zogen sie souverän ins Finale ein. Als finaler Jurytanz steht für das Duo ein Tango zu "Integración" von Fabio Hager auf dem Programm. Seinen Lieblingstanz hat Milano aus Show acht mitgebracht: eine Samba zu "Sua Cara" von Major Lazer, Anitta und Pabllo Vittar. Den Abschluss bildet der Final-Freestyle unter dem Motto "Spiderman" - mit den Songs "Spiderman Theme", "Spiderman OST" und "Hero".

Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov: Puppenspieler und Paso Doble

Die höchste Punktzahl im Halbfinale holte Anna-Carina Woitschack: 85 Punkte brachten die Sängerin und ihren Profipartner Evgeny Vinokurov an die Spitze des Feldes. Im Finale tanzt das Duo als Jurytanz einen Quickstep zur Rihanna-Nummer "Umbrella". Als Lieblingstanz kehrt Woitschack zu ihrem Paso Doble aus Show acht zurück, den sie mit Vinokurov zu "Malaguena" von Paco de Lucia performt. Den Final-Freestyle gestaltet das Paar unter dem ungewöhnlichen Motto "Puppenspieler" - mit einer musikalischen Auswahl, die von "Enter the Circus" über "Hanging Tree" und "Master of Puppets" bis hin zu "One Day I'll Fly Away" reicht.

Profi-Challenge folgt am 6. Juni

Nach dem Finale am 29. Mai endet die Tanzsaison noch nicht endgültig: Am 6. Juni steigt ab 20:15 Uhr bei RTL die große Profi-Challenge. Dann treten die Profitänzerinnen und Profitänzer der Sendung ohne prominente Partner gegeneinander an und beanspruchen das Tanzparkett ganz für sich allein.