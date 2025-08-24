Seit über zehn Jahren steht Sarah Engels auf der Bühne. Bei neuer Musik verlässt sie sich vor allem auf das ehrliche Feedback von ihrem Ehemann und ihren Kindern.
Sarah Engels (32) setzt auf das ehrliche Feedback ihrer Kinder - auch wenn das manchmal hart ausfällt. Die Sängerin belegte 2011 bei "Deutschland sucht den Superstar" den zweiten Platz und ist seitdem fest in der Musikbranche etabliert. Erst kürzlich brachte sie ihr viertes Album "Strong Girls Club" heraus. Im RTL-Interview verrät sie, dass ihre Familie dabei die kritischsten Stimmen liefert.