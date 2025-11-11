Sängerin schmückt den Weihnachtsbaum: Helene Fischer kündigt Weihnachtsalbum an

Am 28. November erscheint Helene Fischers drittes Kinderliederalbum, auf dem sie 25 Winter- und Weihnachtslieder präsentiert. Mit dabei ist auch Kinderlieder-Legende Rolf Zuckowski. Ihr neues Werk bewirbt die Sängerin mit einem lustigen Instagram-Clip.
Zehn Jahre nach ihrem Album "Weihnachten" bringt Helene Fischer (41) neue Musik für die Festtage heraus. Diesmal widmet sich die inzwischen zweifache Mutter der jüngeren Generation: "Die schönsten Kinderlieder - Winter- und Weihnachtszeit" erscheint am 28. November. Fischer selbst machte jetzt mit einem witzigen Video auf ihrem Instagram-Account darauf aufmerksam.