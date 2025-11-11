Sängerin schmückt den Weihnachtsbaum: Helene Fischer kündigt Weihnachtsalbum an

Zehn Jahre nach ihrem Album "Weihnachten" bringt Helene Fischer (41) neue Musik für die Festtage heraus. Diesmal widmet sich die inzwischen zweifache Mutter der jüngeren Generation: "Die schönsten Kinderlieder - Winter- und Weihnachtszeit" erscheint am 28. November. Fischer selbst machte jetzt mit einem witzigen Video auf ihrem Instagram-Account darauf aufmerksam.

"Seid ihr schon in Stimmung?" Darin ist die Sängerin, gekleidet in einen roten Pullover und blauer Jeans, beim Schmücken eines Weihnachtsbaumes zu sehen. Plötzlich erklingt von irgendwoher ihre Stimme, die "Jingle Bells" singt, worauf Helene Fischer verwundert umherschaut und dann schulterzuckend weiter ihre Kugel aufhängt. "Ist es schon wieder so weit...?" heißt es zu dem Clip. Und Fischer fügte noch in ihrem Kommentar hinzu: "Ihr Lieben, wir sehen uns zwar erst 2026 wieder, aber zu hören gibt es in diesem Jahr trotzdem noch etwas! Seid ihr schon in Stimmung?"

Album mit 25 Titeln

Das von Alex Christensen produzierte Album kann ab sofort vorbestellt werden. "Ich liebe die Weihnachtszeit und die besondere Stimmung, die sie in uns allen weckt", wird Helene Fischer in einer Pressemitteilung mit weiteren Details zitiert. Es sei ihr eine "Herzensangelegenheit, diese Magie auch in die Kinderzimmer zu bringen" und "etwas ganz Besonderes", dass sie ihre 2015 erschienenen Lieder auf "Weihnachten" nun "um 25 weitere bekannte Titel, eigens für Kinder produziert" erweitern könne. "Damit kann die ganze Familie gemeinsam singen, lachen und die Weihnachtszeit auf ihre ganz eigene Weise genießen."



Einige der Lieder präsentiert Helene Fischer auch in einer deutschen Version, etwa "Jingle Bells" und "Lass es schneien (Let It Snow!)". Zudem ist ein Duett mit Kinderlieder-Ikone Rolf Zuckowski (78) zu hören. "Bald ist Weihnachten" wird bereits vorab am 14. November veröffentlicht. "Ich habe mein Lied 'Inseln der Stille' für das neue Album von Helene Fischer mit einer weihnachtlichen Botschaft an die Kinder und Familien angepasst", betont Zuckowski. "Ich freue mich, dass Helene nun mit mir und den Blankenäschen dem Fest und seiner tieferen Bedeutung auf die Spur kommen kann."



Weihnachtsalbum statt Weihnachtsshow

Das Weihnachtsalbum ist bereits die dritte Ausgabe von Helene Fischers Kinderlieder-Serie und vielleicht ein kleiner Trost, das ihre beliebte TV-Weihnachtsshow in diesem Jahr ausfällt. Immerhin ist die 41-Jährige in der Show "Klein gegen Groß" zu sehen, die am 13. Dezember im Ersten ausgestrahlt werden soll.