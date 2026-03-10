Sängerin: Paloma Faith ist zum dritten Mal Mutter geworden

Paloma Faith ist zum dritten Mal Mutter geworden. Die britische Sängerin brachte am 6. März per Kaiserschnitt einen Jungen zur Welt - der kleine Mann musste jedoch zunächst drei Tage auf der Neugeborenen-Intensivstation verbringen.
Paloma Faith (44) hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die britische Sängerin verkündete die Neuigkeit am Dienstag auf Instagram - und zeigte dabei gleich ein erstes, berührendes Schwarz-Weiß-Foto: ihre Hand, die die winzige Faust ihres Neugeborenen umschließt. "Am Freitag, dem 6. März, habe ich mein drittes Baby bekommen - einen kleinen Jungen", schrieb sie in dem Post. "Er ist perfekt und wunderbar."