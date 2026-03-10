Sängerin: Paloma Faith ist zum dritten Mal Mutter geworden

Paloma Faith ist zum dritten Mal Mutter geworden. Die britische Sängerin brachte am 6. März per Kaiserschnitt einen Jungen zur Welt - der kleine Mann musste jedoch zunächst drei Tage auf der Neugeborenen-Intensivstation verbringen.

Paloma Faith (44) hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die britische Sängerin verkündete die Neuigkeit am Dienstag auf Instagram - und zeigte dabei gleich ein erstes, berührendes Schwarz-Weiß-Foto: ihre Hand, die die winzige Faust ihres Neugeborenen umschließt. "Am Freitag, dem 6. März, habe ich mein drittes Baby bekommen - einen kleinen Jungen", schrieb sie in dem Post. "Er ist perfekt und wunderbar."

Die Geburt verlief jedoch alles andere als reibungslos. Der Kleine kam etwas zu früh und musste nach der Entbindung zunächst drei Tage auf der Neugeborenen-Intensivstation verbringen, wegen Atemproblemen, wie Faith erklärte. Die Hebammen und das gesamte medizinische Team seien dabei "unglaublich" gewesen. Inzwischen durfte die Familie endlich gemeinsam nach Hause.

Kaiserschnitt und ehrliche Worte

Mit großer Offenheit ließ Faith ihre Follower an den ersten schwierigen Stunden teilhaben. In ihrem Instagram-Post schrieb sie freimütig: "Kaiserschnitte sind schmerzhaft!" Auch das Stillen beschrieb sie als Herausforderung: "Stillen ist hart!" Diesen Mut zur Ungeschminktheit hat Faith schon früher bewiesen. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter im Dezember 2016 sagte sie: "An einer Schwangerschaft ist nichts glamourös. Es ist im Prinzip die Hölle." Gleichzeitig betonte sie damals: "Es ist das Beste, was ich je erlebt habe. Aber auch das Schlimmste."

Erstes Kind mit Partner Stevie Thomas

Für Faith ist es laut britischen Medien das erste gemeinsame Kind mit ihrem Freund Stevie Thomas, der als Veranstaltungsmanager tätig ist. Das Paar hatte seine Beziehung im März 2024 bei der Sony-Afterparty der Brit Awards öffentlich gemacht. Ihre beiden älteren Töchter stammen aus ihrer Beziehung mit dem Künstler Leyman Lahcine, von dem sich Faith 2023 nach neun Jahren Beziehung getrennt hatte. Das erste Mädchen kam im Dezember 2016 zur Welt, das zweite im Februar 2021.