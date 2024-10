Sängerin moderiert Preisverleihung: Rita Ora wird zum dritten Mal Host der MTV EMAS

Auf der Bühne der MTV EMAS kennt sich Rita Ora (33) mittlerweile bestens aus. Bereits in den Jahren 2017 und 2022 wurde der britischen Sängerin die Ehre zuteil, die hochkarätige Preisverleihung als Gastgeberin zu moderieren. Im Jahr 2022 teilte sie sich diesen Job mit ihrem Ehemann, dem neuseeländischen Regisseur Taika Waititi ("Jojo Rabbit", 49). Nun gab sie bekannt, in diesem Jahr zum dritten Mal bei der Veranstaltung als Host auf der Bühne zu stehen und die nominierten Künstler in Empfang zu nehmen.

Sängerin verspricht großartige Live-Acts und viele Überraschungen

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, reagierte die Sängerin auf diese Nachricht mit großer Euphorie und sagte dazu: "Ich bin überglücklich, dass ich mit meiner MTV-Familie zurück bin und die EMAs zum dritten Mal moderieren darf. Die EMAs-Bühne ist für mich wie ein zweites Zuhause geworden, und die diesjährige Show in Manchester wird absolut unglaublich sein. Wir haben ein großartiges Programm an Musikauftritten und viele Überraschungen auf Lager." Auf ihrem Instagram-Kanal feierte der britische Superstar den erneuten MTV-Job mit einem knallbunten Ankündigungsvideo.

Musikmanager Bruce Gillmer (61), der die jährlich stattfindenden Glamour-Events als Executive Producer betreut, kommentierte Oras erneutes Engagement ebenfalls mit überschwänglichen Worten: "Die MTV EMAs erobern Manchester, und wir können uns keine bessere Art und Weise vorstellen, dieses globale Musikereignis zu vergrößern, als Rita Ora als Fan-Liebling zurückzuholen. Ritas ansteckende Energie und ihr Talent sind unbestreitbar, und wir sind uns absolut sicher, dass sie die Show für Fans auf der ganzen Welt auf ein neues Niveau heben wird."

Taylor Swift geht mit sieben Nominierungen an den Start

Die MTV EMAs 2024 werden am Sonntag, den 10. November live auf MTV in mehr als 150 Ländern ausgestrahlt. Die Liste der nominierten internationalen Acts führt US-Star Taylor Swift (34) mit insgesamt sieben Nominierungen an, gefolgt von Ariana Grande (31), Billie Eilish (22), Charli XCX (32) und Sabrina Carpenter (25) mit je fünf. Über eine Nominierung als "Best German Act" können sich Ayliva (26), die Berliner HipHopper K.I.Z, Rapper Luciano (30), Pashanim (23) und Shirin David (29) freuen.