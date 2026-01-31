Sängerin mit sechs Fingern: Photoshop-Fail? Ariana Grande amüsiert sich über Vogue-Foto

Ariana Grandes Fans waren verblüfft, als sie sich ein Foto für die japanische "Vogue" genauer ansahen. An Grandes linker Hand zählten sie sechs statt fünf Finger. Auch die Sängerin wurde auf den Fehler aufmerksam.
Ariana Grande (32) wurde für die japanische "Vogue" abgelichtet. Bei der Bearbeitung eines der Bilder scheint jedoch etwas ordentlich schiefgelaufen zu sein. Statt fünf sind offenbar sechs Finger an der linken Hand der Sängerin und Schauspielerin zu sehen. Fans reagierten prompt via Social Media und scherzten darüber. Daraufhin meldete sich auch Grande zu Wort.