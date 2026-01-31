Sängerin mit sechs Fingern: Photoshop-Fail? Ariana Grande amüsiert sich über Vogue-Foto

Ariana Grandes Fans waren verblüfft, als sie sich ein Foto für die japanische "Vogue" genauer ansahen. An Grandes linker Hand zählten sie sechs statt fünf Finger. Auch die Sängerin wurde auf den Fehler aufmerksam.

Ariana Grande (32) wurde für die japanische "Vogue" abgelichtet. Bei der Bearbeitung eines der Bilder scheint jedoch etwas ordentlich schiefgelaufen zu sein. Statt fünf sind offenbar sechs Finger an der linken Hand der Sängerin und Schauspielerin zu sehen. Fans reagierten prompt via Social Media und scherzten darüber. Daraufhin meldete sich auch Grande zu Wort.

"Heilige Scheiße", schrieb sie unter einem Beitrag, in dem ein User auf den Fehler hinwies. "Oh mein Gott, wie aufregend! Ich habe immer gesagt, dass ich ein paar zusätzliche Gliedmaßen brauche, damit ich mit einem Album anfangen kann! Bin dankbar dafür", witzelte sie in einem weiteren Kommentar.

In der Titelstory auf der Website der japanischen "Vogue" ist von dem mutmaßlichen Bearbeitungsfehler nichts mehr zu sehen. Wie unter anderem "Variety" berichtete, wurde das Foto wohl nachträglich korrigiert.

Ariana Grande räumt Unsicherheiten ein

Im Magazin spricht Ariana Grande über Karriereerfolge, aber auch über ernüchternde Erkenntnisse und Selbstzweifel. "Ich habe das Gefühl, dass es viele Momente gab, in denen ich kreativ mein Bestes gegeben habe, aber meine Berühmtheit mehr im Fokus stand als meine Arbeit selbst", sagt sie. In solchen Zeiten habe ihre Mutter Joan sie an ihren "Wert als Künstlerin und als Mensch" erinnert.

"Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich einmal eine Oscar-nominierte Schauspielerin sein würde", sagt Grande der "Vogue". Sie fügt hinzu: "Ich hätte einfach nie gedacht, dass mich die Branche, die ich so liebe, einmal so sehen würde. Ich widme mich jeden Tag, jede Minute in meinem Leben der Kunst." Für sie sei es etwas ganz Besonders, auf solche Weise geehrt zu werden. Ales "beste Nebendarstellerin" wurde Grande für ihre Rolle in "Wicked" nominiert.