Sängerin mit Höhenangst: Christina Aguilera erzählt von Schreckmoment auf dem Eiffelturm

Christina Aguilera erlebte in Paris einen Schreckensmoment. Für ihren Konzertfilm sang die Sängerin auf dem Eiffelturm - ein Erlebnis, das wegen ihrer Höhenangst zu einer echten Mutprobe wurde.
Christina Aguilera (44) bezeichnet ihren Auftritt auf dem Eiffelturm als "beängstigend". Die Sängerin war am 9. Dezember in der Show von Jennifer Hudson (44) zu Gast, um für ihren kommenden Konzertfilm "Christina Aguilera: Christmas in Paris" zu werben. In dem Interview erzählte Aguilera, wie es wirklich war, auf dem berühmten Wahrzeichen zu singen.