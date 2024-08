Sängerin Mele aus Stuttgart: Die deutsche Justin Bieber

1 Die Sängerin aus Stuttgart hat auf Spotify mehr als 124.000 monatliche Hörerinnen und Hörer. Foto: RAWSOULS

Die Pop-Künstlerin Mele aus Stuttgart hat am Freitag ihr neues Album auf Vinyl veröffentlicht. Weshalb Meles Karriere im Supermarkt begonnen hat und sie „abgefucked“ vom Single-Sein ist.











„Nichts macht Sinn“ heißt Meles Debütalbum, das man ab dem 23. August sowohl auf der knallorangenen Vinyl hören, als auch streamen kann. Die 29-jährige Sängerin aus Stuttgart, die mit bürgerlichem Namen Marlene Schittenhelm heißt, schreibt über die Liebe, aber auf ihre Alben schaffen es keine 0815-Songs. Es geht um das Single-Sein und wie sehr sie das gerade „abfucked“ und um Freundschaften, in der die eine Person mehr als die andere will. Das alles verpackt sie in tanzbare Songs mit einer elektronischen Färbung. Sie selbst bezeichnet ihren Stil als „experimentelle, alternative Popmusik“. Die Inspiration für ihre Auf-die-Zwölf-Texte zieht die Romantikerin aus eigenen Erfahrungen.