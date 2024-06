Sängerin leidet am Stiff-Person-Syndrom: Heftige Krampfanfälle: Herzzerreißende Szenen in Céline Dions Doku

1 Céline Dion beweist mit ihrer Doku viel Mut. Foto: Amazon Prime Video

Die Amazon-Doku "I Am: Céline Dion" kündigt schonungslose Einblicke in den Kampf der Sängerin gegen das Stiff-Person-Syndrom an - mit derartig herzzerreißenden Szenen haben aber wohl die wenigsten Zuschauer gerechnet.











Die Amazon-Doku "I Am: Céline Dion" ist im Vorfeld ihrer Veröffentlichung am 25. Juni mit den Worten angekündigt worden, es handele sich um einen "unverfälschten und ehrlichen Blick hinter die Kulissen des Kampfes des legendären Superstars mit einer lebensverändernden Krankheit". Das ist an manchen Stellen der Dokumentation regelrecht untertrieben: Es sind quälende, kaum auszuhaltende Einblicke, die der Film hinsichtlich des Stiff-Person-Syndroms gibt, an dem der Star seit Jahren leidet.