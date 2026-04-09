Nach vier Jahren und acht Ausgaben ist Schluss: Beatrice Egli und der SWR setzen ihre gemeinsame Musik- und Unterhaltungsshow ab. Die Sängerin will sich auf ihre Tour und neue Projekte konzentrieren.

"Die Beatrice Egli Show" läuft nicht weiter. Wie der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag mitteilte, werden Sender und Sängerin ihre gemeinsame Musik- und Unterhaltungsshow nicht fortsetzen. Der Grund liegt bei Beatrice Egli selbst: Im Herbst geht sie auf Tour, danach will sie sich anderen Projekten zuwenden. Damit endet nach vier Jahren und acht Ausgaben die erfolgreiche Show der 37-Jährigen.

Gestartet war das Format im April 2022, zunächst als Produktion für das SWR Fernsehen. Wegen der starken Zuschauerresonanz schaffte es die Show aber gleich viermal in die Primetime des Ersten - ein Sprung, mit dem anfangs kaum jemand gerechnet hatte. Die bislang letzte Ausgabe lief im Dezember 2025 in der ARD. Produziert wurde das Format gemeinsam mit dem Schweizer Fernsehen SRF und dem Produktionshaus Kimmig Entertainment; an den ersten sechs Ausgaben war auch der MDR beteiligt.

Egli: "Aufhören, wenn es am schönsten ist"

Egli selbst findet für das Ende klare Worte und zeigt sich dankbar. "Ich blicke auf acht wunderbare 'Beatrice Egli Shows' zurück. Es waren vier ganz besondere Jahre. Wenn ich an diese Zeit denke, erfüllt mich vor allem eines: große Dankbarkeit", sagte die Sängerin. Sie danke dem Publikum, dem Team und dem SWR gleichermaßen für Treue, Einsatz und Vertrauen.

Ihren Abgang formuliert Egli dabei als bewusste Entscheidung, nicht als erzwungenen Schnitt. "Es gibt ein schönes Sprichwort: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist", erklärte sie. In der kommenden Zeit wolle sie sich auf ihre Tour und auf neue Geschichten konzentrieren, die sie mit ihren Fans teilen möchte.

Auch auf Instagram wandte sich die Sängerin mit einem Video an ihre Fans und nahm zu den jüngsten Neuigkeiten Stellung. In ihrem Beitrag erklärte sie: "2026 ist ein Jahr der Veränderung. Denn es stehen so viele neue, spannende Dinge an, dass ich entschieden habe, dass es vorerst keine Beatrice Egli Show geben wird." Dafür versicherte sie ihren Fans, dass 2026 ein "stylisches Jahr mit vielen tollen Projekten" sein werde.

Wohin der Weg führt, bleibt offen

Was Beatrice Egli nach der Tour konkret plant, ließ sie in ihrer Stellungnahme und in dem Instagram-Beitrag bewusst offen. Neue Projekte, neue Geschichten - mehr verriet sie nicht. Für den SWR schließt sich damit ein Kapitel, das am Ende mehr erreicht hat, als ursprünglich vorgesehen war: eine Regionalproduktion, die sich bis in die beste Sendezeit der ARD vorarbeitete und dort Millionen Zuschauer fand.