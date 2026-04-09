Nach vier Jahren und acht Ausgaben ist Schluss: Beatrice Egli und der SWR setzen ihre gemeinsame Musik- und Unterhaltungsshow ab. Die Sängerin will sich auf ihre Tour und neue Projekte konzentrieren.
"Die Beatrice Egli Show" läuft nicht weiter. Wie der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag mitteilte, werden Sender und Sängerin ihre gemeinsame Musik- und Unterhaltungsshow nicht fortsetzen. Der Grund liegt bei Beatrice Egli selbst: Im Herbst geht sie auf Tour, danach will sie sich anderen Projekten zuwenden. Damit endet nach vier Jahren und acht Ausgaben die erfolgreiche Show der 37-Jährigen.