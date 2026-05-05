Seit bald vier Jahren ist Annemarie Eilfeld Mutter eines Sohnes. Leider ist es bislang beim Wunsch nach einem weiteren Kind geblieben. Die Sängerin und ihr Partner möchten aber offenbar nicht aufgeben.

Annemarie Eilfeld (36) ist ganz vernarrt in ihren Sohn Elian und wünscht sich ein weiteres Kind mit ihrem Partner Tim Sandt. Aufgrund einer Erkrankung am PCO-Syndrom ist es ihr allerdings erschwert, ein Kind zu bekommen. Zudem musste die 36-Jährige eine Fehlgeburt verkraften. Trotzdem möchte das Paar offenbar nicht aufgeben.

"Ich wünsche mir auf jeden Fall vielleicht auch noch ein zweites Kind", erzählt sie jetzt im Gespräch mit "RTL.de". Und sie erklärt der Webseite des Senders: "Ich bin so happy mit dem Ersten, dass ich mir gut vorstellen kann, noch ein Zweites zu haben." Ihr Sohn Elian kam im August 2022 zur Welt.

"Mit meinem PCO-Syndrom ist mein Sohn Elian immer noch ein Wunder für mich", erzählte Eilfeld Ende 2024 der "Bild"-Zeitung. "Wir wollen uns keinen Druck machen, aber kämpfen um unser zweites Glück", sagte sie weiter und erklärte, dass eine künstliche Befruchtung nicht für das Paar infrage komme.

"Du wirst für immer ein Teil von mir und uns sein"

Später machte Eilfeld öffentlich, dass sie trotz der Hormonstörung noch einmal schwanger wurde, aber leider eine Fehlgeburt erlitten hat. "Manchmal tragen wir unsere Trauer unsichtbar, weil wir glauben, sie allein ertragen zu müssen. Heute möchte ich dich sichtbar machen - wenn auch nur in Worten. Du wirst für immer ein Teil von mir und uns sein", schrieb sie im Oktober 2025 bei Instagram. "Oft frage ich mich, wer du geworden wärst. Wie deine Stimme heute geklungen hätte. Wie dein Blick die Welt gesehen hätte."

"Nach meiner Fehlgeburt vor zwei Jahren musste ich lernen, wieder Vertrauen in mich und meinen Körper zu finden. PCOS ist nicht immer leicht, aber ich gehe heute liebevoller mit mir um", sagte sie im November 2025 im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Auch damals bestätigte sie: "Der Wunsch nach einem zweiten Kind ist noch da - doch ohne Druck. Ich glaube fest daran, dass alles zu seiner Zeit passiert." Und Eilfeld erzählte, dass Elian wirklich ihr "größtes Wunder" sei. "Seit ich Mama bin, hat sich mein ganzes Leben verändert - mein Herz, meine Prioritäten, einfach alles. Dinge, über die ich mich früher aufgeregt habe, sind heute völlig unwichtig. Ich genieße jeden Moment viel bewusster. [...] Elian hat uns gezeigt, was echte Liebe und echtes Glück bedeuten."