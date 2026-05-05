Seit bald vier Jahren ist Annemarie Eilfeld Mutter eines Sohnes. Leider ist es bislang beim Wunsch nach einem weiteren Kind geblieben. Die Sängerin und ihr Partner möchten aber offenbar nicht aufgeben.
Annemarie Eilfeld (36) ist ganz vernarrt in ihren Sohn Elian und wünscht sich ein weiteres Kind mit ihrem Partner Tim Sandt. Aufgrund einer Erkrankung am PCO-Syndrom ist es ihr allerdings erschwert, ein Kind zu bekommen. Zudem musste die 36-Jährige eine Fehlgeburt verkraften. Trotzdem möchte das Paar offenbar nicht aufgeben.