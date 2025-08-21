Sängerin ist auf Abschiedstour: Jasmin Wagner muss zwei weitere Konzerte absagen

Erst die Abschiedsshow, jetzt zwei weitere Auftritte: Jasmin Wagner, die als Blümchen bekannt wurde, sagt erneut Konzerttermine ab. Fans in Augsburg und Hildesheim müssen auf sie verzichten.

Erst vor einer Woche wurde das Abschiedskonzert von Jasmin Wagner (45) aka Blümchen auf Eis gelegt. Jetzt musste sie ihren Fans erneut enttäuschende Nachrichten überbringen: Zwei weitere Shows finden kurzfristig ebenfalls nicht statt. "Liebe Goldstücke, ich muss euch leider mitteilen, dass die geplanten Konzerte am 22.08. in Augsburg und am 30.08. in Hildesheim nicht stattfinden können", schrieb sie in einer Instagram-Story.

Die Shows gehörten zu einer Reihe an 1990er-Jahre-Open-Air-Konzerten mit anderen Musikern. Der Veranstalter soll nun die gesamte Tour und damit auch ihre zwei Termine abgesagt haben. "Mir ist wichtig, dass ihr wisst: Die Absagen liegen nicht bei mir oder meinem Team", erklärte Wagner. Sie habe sich sehr auf ihre Fans gefreut und sei enttäuscht. Für die Rückerstattung sollen sich Fans an die Vorverkaufsstellen wenden, schrieb sie weiter und bedankte sich für ihr Verständnis und die Unterstützung.

Weitere Konzertpläne 2025

Anfang Mai startete Jasmin Wagner ihre Abschiedstour, nachdem sie im März ihr Karriereende angekündigt hatte. Zwei Konzerte stehen noch aus: Am 6. September tritt sie in Koblenz auf, am 29. November steht sie in Mannheim auf der Bühne. Eine finale Show in ihrer Heimatstadt Hamburg sagte die Sängerin in der vergangenen Woche vorerst ab.

Dafür gab es einen "schweren privaten Grund", wie sie in einem Instagram-Clip erklärte. "Meine Mama ist sehr schwer erkrankt", erzählte sie. Wagner wolle sich nun um sie kümmern. Sie könne nichts planen, "was mit Fröhlichkeit und Feierei verbunden ist", sagte sie weiter. Ein Datum für ihren letzten Auftritt sei "im Moment einfach nicht absehbar, weil es für schwere Krankheiten nun mal kein Timing gibt".

Sie wurde in den 1990er-Jahren zum Star

Die Sängerin wurde in den 1990er-Jahren mit Liedern wie "Herz an Herz" und "Boomerang" bekannt. Anfang der 2000er-Jahre veröffentlichte sie Musik unter ihrem Klarnamen. 2019 feierte sie als Blümchen ihr Comeback. Ihr letztes Album "Von Herzen" erschien 2021, darauf folgten einzelne Singles. Nun will sich Wagner vor allem ihrer 2022 geborenen Tochter widmen.