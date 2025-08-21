Sängerin ist auf Abschiedstour: Jasmin Wagner muss zwei weitere Konzerte absagen

Erst die Abschiedsshow, jetzt zwei weitere Auftritte: Jasmin Wagner, die als Blümchen bekannt wurde, sagt erneut Konzerttermine ab. Fans in Augsburg und Hildesheim müssen auf sie verzichten.
Erst vor einer Woche wurde das Abschiedskonzert von Jasmin Wagner (45) aka Blümchen auf Eis gelegt. Jetzt musste sie ihren Fans erneut enttäuschende Nachrichten überbringen: Zwei weitere Shows finden kurzfristig ebenfalls nicht statt. "Liebe Goldstücke, ich muss euch leider mitteilen, dass die geplanten Konzerte am 22.08. in Augsburg und am 30.08. in Hildesheim nicht stattfinden können", schrieb sie in einer Instagram-Story.