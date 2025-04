Sängerin in Paris unterwegs: Miley Cyrus mit neuem Look kaum wiederzuerkennen

1 Miley Cyrus mit neuem Look in Paris. Foto: action press / Backgrid

Miley Cyrus sorgte in Paris für Aufsehen: Die Sängerin präsentierte sich vor ihrem Hotel in einem ausgefallenen Leder-Ensemble und zeigte sich dabei von einer überraschend eleganten Seite.











Wenn auf der Straße plötzlich eine elegante Dame in einem aufwändigen Designer-Outfit auftaucht, denkt man nicht sofort an die einst so wilde Miley Cyrus. Doch genau die 32-jährige Sängerin war es, die am Sonntag vor ihrem Pariser Hotel für Aufsehen sorgte - und dabei von vielen Fans zunächst kaum erkannt wurde.