Sängerin im Interview: So feiert Francine Jordi Weihnachten in der Schweiz

So feiert Francine Jordi Weihnachten in der Schweiz

1 Francine Jordi freut sich auf Weihnachten mit der Familie. Foto: Thomas Buchwalder

"Ich bin ein totaler Weihnachtsjunkie", verrät Francine Jordi im Interview. Die Sängerin feiert gemeinsam mit ihrer Familie in der Schweiz und hält dabei an ganz besonderen Traditionen fest.











Francine Jordi (47) hat dieses Jahr ihr Weihnachtsalbum "Ein Stückchen Weihnacht" veröffentlicht, im Fernsehen zelebriert sie die Adventszeit unter anderem mit einem Auftritt in der Show "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'" (ORF 2 am 14. Dezember, MDR am 20. Dezember und SWR und BR am 22. Dezember, jeweils um 20:15 Uhr).