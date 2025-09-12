Sängerin hat offenbar zugestimmt: Taylor Swift soll im Rechtsstreit zwischen Lively und Baldoni aussagen

Taylor Swift hat offenbar zugestimmt, im Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni auszusagen. Darauf deuten Gerichtsdokumente hin. Allerdings müsste erst eine Ausnahmeregelung genehmigt werden.
Der Rechtsstreit zwischen Schauspielerin Blake Lively (38) und ihrem ehemaligen "Nur noch ein einziges Mal"-Co-Star Justin Baldoni (41) zieht weitere Kreise. Laut Gerichtsunterlagen, die "Page Six" vorliegen, hat nun offenbar Sängerin Taylor Swift (35) zugestimmt, eine Aussage zu machen. Eine Befragung würde jedoch nur stattfinden, wenn Baldonis Anwälte beim Gericht eine Fristverlängerung durchsetzen können.